¿No has activado el Buzón Tributario? El SAT puede multarte con más de 11 mil pesos
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Tener RFC no solo implica cumplir con las declaraciones y obligaciones fiscales.
El Buzón Tributario es una herramienta de comunicación electrónica entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los contribuyentes. A través de este sistema, la autoridad puede enviar notificaciones sobre actos o resoluciones administrativas, mientras que las personas físicas y morales pueden presentar solicitudes, avisos, promociones y atender requerimientos.
Aunque puede pasar desapercibido entre las obligaciones fiscales, el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tienen asignado un Buzón Tributario y deben habilitarlo.
La obligación también contempla registrar los medios de contacto correspondientes y mantenerlos actualizados.
¿De cuánto es la multa por no habilitarlo?
El incumplimiento puede representar un golpe al bolsillo. De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del CFF, no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados constituye una infracción.
La multa establecida para estos casos va de:
- 3 mil 850 pesos, como cantidad mínima.
- 11 mil 540 pesos, como cantidad máxima.
Estas cantidades corresponden a la legislación fiscal vigente, cuya última reforma señalada en la información de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026.
¿Qué pasa si no habilitas el Buzón Tributario?
El problema no se limita a una posible sanción económica. El artículo 17-K establece que, cuando un contribuyente no habilita el Buzón Tributario o proporciona medios de contacto erróneos, inexistentes o desactualizados, se puede entender que se opone a recibir notificaciones por este medio.
En consecuencia, la autoridad fiscal puede recurrir a otros mecanismos de notificación contemplados en el Código Fiscal de la Federación.
Por ello, mantener actualizada la información de contacto es importante para evitar perder comunicaciones relacionadas con las obligaciones fiscales.
¿Quiénes deben prestar atención a esta obligación?
La disposición está dirigida a las personas físicas y morales inscritas en el RFC. Por ello, quienes tengan obligaciones fiscales deben revisar el estado de su Buzón Tributario y comprobar que sus medios de contacto sean correctos y estén vigentes.
Más allá de evitar una multa de hasta 11 mil 540 pesos, tener habilitado este canal permite recibir oportunamente las comunicaciones del SAT y atender los requerimientos de la autoridad dentro de los plazos correspondientes.