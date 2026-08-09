¿No has activado el Buzón Tributario? El SAT puede multarte con más de 11 mil pesos

El Buzón Tributario es una herramienta de comunicación electrónica entre el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) y los contribuyentes. A través de este sistema, la autoridad puede enviar notificaciones sobre actos o resoluciones administrativas, mientras que las personas físicas y morales pueden presentar solicitudes, avisos, promociones y atender requerimientos.

Aunque puede pasar desapercibido entre las obligaciones fiscales, el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tienen asignado un Buzón Tributario y deben habilitarlo.

La obligación también contempla registrar los medios de contacto correspondientes y mantenerlos actualizados.

¿De cuánto es la multa por no habilitarlo?

El incumplimiento puede representar un golpe al bolsillo. De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del CFF, no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados constituye una infracción.

La multa establecida para estos casos va de:

- 3 mil 850 pesos, como cantidad mínima.

- 11 mil 540 pesos, como cantidad máxima.

Estas cantidades corresponden a la legislación fiscal vigente, cuya última reforma señalada en la información de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026.