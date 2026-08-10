FGR se reserva investigación sobre el hackeo a Pemex

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio por concluida la investigación del ataque cibernético que sufrió Pemex en noviembre de 2019 sin dar detalles, de acuerdo con una respuesta de la petrolera vía la Plataforma Nacional de Transparencia. “Petróleos Mexicanos levantó una denuncia el 10 de noviembre de 2019 sobre el evento relacionado con la seguridad de nuestros sistemas informáticos, la cual se encuentra en la carpeta de investigación: FED/SEIDO/UEIA- ARV-CDMX/000001338/2019. Sobre el particular, el 04 de abril de 2024 la autoridad ministerial dictó el Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEI AARVCDMX/000001338/2019, mismo que fue notificado el 09 de abril del mismo año.

“Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aún no han transcurrido tres años contados a partir de que la determinación quedó firme, motivo por el cual dicha carpeta de investigación continúa reservada. Con lo anterior, se acredita que por disposición expresa del Código Nacional de Procedimientos Penales, la información solicitada tiene carácter de reservada. Por lo que proporcionar la información requerida por el particular vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante”, señaló el comité de Transparencia de la petrolera. Aunque la investigación concluyó, Pemex rechazó entregar los detalles del ataque al argumentar que el expediente continúa reservado con base en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece un periodo de reserva de tres años a partir de que la determinación queda firme, es decir, en principio será en abril de 2027 cuando se puedan compartir los detalles. A través de Transparencia, se solicitó conocer el autor cibernético y el país de origen del ataque, así como el tipo de datos o funciones que quedaron secuestrados en el evento.

En caso de que se haya tenido que pagar por liberar datos o funciones, se pidió la información del monto, cuándo y a quién. O si no se pagó, se instó a transparentar cómo se liberaron los datos o funciones secuestrados por el hackeo ocurrido hace casi siete años. En esa fecha, Pemex afirmó que sus sistemas de operación y producción no estaban comprometidos y se encontraban blindados. ”La red interna de Pemex, al igual que todas las grandes empresas e instituciones gubernamentales y financieras, nacionales e internacionales, recibe con frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día de hoy no han prosperado”, aseguró.

“El día de ayer domingo 10 de noviembre, la empresa productiva del Estado recibió intentos de ataques cibernéticos que fueron neutralizados, afectando el funcionamiento a menos de 5% de equipos personales de cómputo”, señaló. A través del área de comunicación institucional, también se solicitó a Pemex los detalles del caso, saber si impugnó el no ejercicio de la acción penal de la FGR o si impuso otra acción. Se pidió conocer cómo está blindada la compañía ante estos ataques, pero no hubo respuesta.

#Principal| @Pemex implementará un blindaje de alta tecnología en su red de ductos con una inversión de 8 mil 210 millones de pesos, una estrategia clave orientada a frenar el robo de hasta 7 mil barriles diarios de combustible, pérdidas que actualmente ascienden a 9 mil millones... pic.twitter.com/zoXm9gyYy5 — Revolución 3.0 (@Revolucion3_0) August 8, 2026

AUDITORÍA La empresa, que hoy dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, fue vulnerable antes del ataque cibernético, revela un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2019. El especialista independiente Adrián Duhalt explicó que los sistemas de Pemex quedaron vulnerados en el caso más reciente de derrame de petróleo, lo que en un primer momento se negó y posteriormente se reconoció.

“El hackeo y el derrame, ambos casos reflejan un desafío común relacionado a la gobernanza corporativa. Ahí hay mucho por hacer de parte de esta administración. En el caso particular del ataque cibernético, la reserva temporal de la información puede estar jurídicamente justificada, pero una vez que concluya ese periodo será importante conocer qué ocurrió y, sobre todo, qué medidas se implementaron para reducir el riesgo de que un incidente similar vuelva a presentarse”, comentó en entrevista el analista. El especialista del Tecnológico de Monterrey Manuel Valencia dijo que Pemex debe fortalecer y hacer público su plan de inversión en ciberseguridad. “Si no brilla parte de lo que está haciendo la petrolera para contrarrestar esta problemática, la empresa parece vulnerable. Esta amenaza es latente y sólo crece con el tiempo, es decir, lo mejor es presupuestar ya la ciberseguridad como parte integral del gasto corriente de las empresas y organismos del Estado”, finalizó.

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