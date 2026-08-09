Busca Coahuila frenar especulación de tierra ante explotación de gas no convencional

El Gobierno de Coahuila alista un operativo coordinado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar la venta ilegal y la especulación de terrenos ante la posibilidad de extracción de gas no convencional en la entidad.

La medida responde al plan de exploración energética en la Cuenca Sabinas-Burro-Picachos, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de la estrategia para avanzar hacia la independencia energética del país.