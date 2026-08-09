Busca Coahuila frenar especulación de tierra ante explotación de gas no convencional

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    Busca Coahuila frenar especulación de tierra ante explotación de gas no convencional
    La explotación del gas shale en la entidad es inminente, al menos en su etapa de análisis científico. Unsplash

El Gobierno Estatal alista un operativo coordinado con la Profepa para detener la comercialización ilegal de predios

El Gobierno de Coahuila alista un operativo coordinado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar la venta ilegal y la especulación de terrenos ante la posibilidad de extracción de gas no convencional en la entidad.

La medida responde al plan de exploración energética en la Cuenca Sabinas-Burro-Picachos, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de la estrategia para avanzar hacia la independencia energética del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mexico-iniciara-exploracion-de-gas-en-coahuila-prometen-estricto-blindaje-ambiental-NO22683860

Ante el proyecto federal, las autoridades estatales encendieron las alertas por la oferta irregular de terrenos en las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que sostendrán una reunión con la Profepa para establecer acciones contra el loteo clandestino y brindar certidumbre jurídica a los propietarios de tierras.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cuenca-sabinas-burro-picachos-la-batalla-entre-el-agua-y-el-subsuelo-OG22715658

En materia de protección ambiental, explicó que se evaluarán métodos de extracción que generen un menor impacto.

“La presidenta de la República ha establecido una investigación para determinar formas de fracturación menos dañinas”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ve-en-el-gas-shale-una-oportunidad-de-impulso-economico-regional-AH21516677

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que Coahuila cuenta con infraestructura para el tratamiento de agua y disposición para coordinarse con la Federación, con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y evitar posibles fraudes patrimoniales.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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