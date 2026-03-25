Contribuyentes deben presentar su declaración anual ante el SAT: Conoce fechas y requisitos

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/ 25 marzo 2026
    Contribuyentes deben presentar su declaración anual ante el SAT: Conoce fechas y requisitos
    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Declaración Anual 2025 para personas físicas deberá presentarse del día 1 al 30 de abril. CUARTOSCURO

Revisa todo lo que debes hacer para cumplir con tu obligación fiscal ante el SAT, en el trámite de tu declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Declaración Anual 2025 para personas físicas deberá presentarse del día 1 al 30 de abril. Ante esto, la autoridad fiscal hizo un llamado a las y los contribuyentes para que cumplan con su obligación dentro del plazo establecido por la ley.

El trámite debe realizarse a través del Portal oficial de la institución (https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Personas/index.html). Es importante mencionar que la página estará disponible las 24 horas durante todo el mes de abril.

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QUIÉNES DEBEN PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL

Están obligadas a presentar la declaración anual las personas que hayan obtenido ingresos por:

1. Sueldos y salarios:

* Cuando el total anual supere los 400 mil pesos.

* Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025.

* Si percibieron ingresos adicionales distintos al salario.

* Si laboraron para dos o más empleadores de manera simultánea.

* Si los ingresos provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener ISR.

* Si recibieron ingresos por indemnización.

* Si obtuvieron ingresos por jubilación o pensión que excedan lo estipulado en el artículo 93 fracciones IV y V de la Ley del ISR.

2. Otros ingresos:

* Servicios profesionales.

* Actividades empresariales (incluyendo plataformas tecnológicas, región fronteriza y RIF con coeficiente de utilidad).

*Arrendamiento de bienes inmuebles.

* Enajenación o adquisición de bienes.

* Intereses o dividendos.

En el caso de contribuyentes bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), algunos pueden quedar exentos de presentar la declaración anual; sin embargo, quienes se encuentren en los supuestos de las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar por hacerlo.

ACTUALIZACIONES EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN ANUAL

El SAT incorporó diversas actualizaciones para facilitar el llenado del formulario:

* Se debe completar cada sección antes de avanzar a la siguiente.

* Se muestra el desglose de ingresos exentos conforme a los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina.

* Se incluye información precargada de retenedores para ciertos regímenes, disponible también en el Visor de retenciones.

* Se agregan campos específicos para declarar intereses provenientes de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS).

* Se integran herramientas para aplicar estímulos fiscales del Plan México.

* Se muestran mensajes informativos en caso de modificar datos precargados.

* En “Deducciones personales”, los CFDI con inconsistencias aparecerán en el apartado “Sin clasificación”, con opción de corregirlos manualmente.

Además, quienes tengan impuesto a cargo podrán pagarlo hasta en seis parcialidades, siempre que presenten la declaración y cubran la primera en abril de 2026.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL

Para realizar el trámite se requiere:

* Contraseña o e.firma vigente.

* En caso de obtener un saldo a favor igual o mayor a 10 mil un pesos, será obligatorio enviarla utilizando la e.firma.

¿DUDAS O PREGUNTAS? MEDIOS OFICIALES DE CONTACTO PARA ORIENTACIÓN

El SAT pone a disposición distintos medios de apoyo:

* MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 2, subopción 0

* Atención personalizada de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

* Asistencia telefónica automatizada disponible 24/7.

* Chat en línea en chat.sat.gob.mx

* Oficina Virtual con cita previa en citas.sat.gob.mx.

* Casos de aclaración a través del Portal del SAT

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Asimismo, el portal contará con un calendario que permitirá identificar los días con mayor tráfico en el sistema, con el objetivo de ayudar a planificar mejor la presentación de la declaración.

La autoridad fiscal reiteró que continúa trabajando en el fortalecimiento de sus plataformas digitales para facilitar el cumplimiento voluntario de esta obligación, contribuyendo así al desarrollo económico del país.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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