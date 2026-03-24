¿Por qué no habrá clases el viernes 27 de marzo para todo nivel básico? Esto responde la SEP

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Vida
/ 24 marzo 2026
    ¿Por qué no habrá clases el viernes 27 de marzo para todo nivel básico? Esto responde la SEP
    El 27 de marzo se realizará la sesión de Consejo Técnico Escolar que corresponde a este mes. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

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No... Aún no inician las vacaciones de Semana Santa. La suspensión de clases del 27 de marzo corresponde a una actividad exclusiva de docentes y directivos

¡Ya llega! Estudiantes de todos los niveles académicos y docentes están a la ‘vuelta de la esquina’ de unas merecidas vacaciones. En marzo, este periodo es debido a la Semana Santa que, si bien son unos cuantos días Santos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) autoriza hasta dos semanas consecutivas de receso.

Sin embargo, primero hay que saber que, antes de que inicien las vacaciones —que será el día 30 de marzo—, hay una suspensión de clases por actividades exclusivas de docentes y directivos.

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SEP: NO HAY CLASES EL 27 DE MARZO

La razón por la que sus hijos o hijas —inscritos en preescolar, primaria y secundaria, incluso algunas preparatorias— no tendrán clases, es porque las y los profesores se dedicarán a una sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), que se lleva a cabo sin falta cada último viernes de mes.

Para marzo, será el día 27. Así que, por esta razón, estudiantes de nivel básico podrán disfrutar desde esta fecha sus merecidas vacaciones de Semana Santa.

CUÁLES SON LAS FECHAS DE VACACIONES DE SEMANA SANTA

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, que fue compartido desde el pasado mes de septiembre, las vacaciones de Semana Santa inician, como se dijo anteriormente, el día lunes 30 de marzo y terminan el viernes 10 de abril.

Sin embargo, el regreso a clases deberá ser hasta el lunes 13 de abril. Durante este tiempo, algunas empresas suelen dar días de descanso a sus trabajadores... Así que las vacaciones podrán disfrutarse en familia.

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QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

El CTE es un órgano colegiado que existe en las escuelas de educación básica en todo México (preescolar, primaria y secundaria), integrado por el director y todo el personal docente.

Su propósito principal es mejorar la calidad educativa mediante el análisis, la reflexión y la toma de decisiones enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes. Es un espacio formal donde el colectivo escolar comparte experiencias, detecta problemáticas y propone soluciones.

El CTE se reúne de manera periódica a lo largo del ciclo escolar, generalmente en sesiones establecidas por el calendario oficial de la SEP.

Durante estas reuniones, los docentes revisan avances académicos, evalúan estrategias didácticas, analizan resultados de evaluaciones y diseñan acciones para atender las necesidades específicas de los alumnos, especialmente aquellos en situación de rezago o vulnerabilidad.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Además del 27 de marzo y las vacaciones de Semana Santa, estas son las suspensiones escolares que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 3 de julio.

4. Vacaciones:

* 15 de julio.

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Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar autorizados por la SEP, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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