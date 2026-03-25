Tap to Pay en México: Así funciona la nueva forma de cobrar desde tu iPhone

Apple lanzó Tap to Pay en iPhone en México, una función que permite a los comercios aceptar pagos sin contacto directamente desde su celular, sin necesidad de terminales físicas adicionales. Esta herramienta convierte al iPhone en un punto de cobro, capaz de procesar pagos desde tarjetas bancarias, otros teléfonos con cartera digital o incluso smartwatches.

De acuerdo con la compañía, “Tap to Pay en el iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales”. PASO A PASO: ASÍ ES COMO FUNCIONA TAP TO PAY EN iPHONE Para utilizar esta función, es necesario contar con un iPhone XS o posterior con la versión más reciente de iOS compatible. Al momento de cobrar, el comerciante solo debe pedir al cliente que acerque su dispositivo con tecnología NFC, y el pago se procesa de manera inmediata. Los usuarios pueden pagar con otro celular, tarjetas de crédito o débito, o smartwatches, aunque no todas las tarjetas con NFC serán compatibles desde el primer día.

Actualmente, las plataformas habilitadas en México son Adyen, Clip, Mercado Pago y Visa Acceptance Platform, además de ser compatible con redes como Visa, Mastercard y American Express. La solución está diseñada para distintos sectores, ya que funciona para “negocios de todos los tamaños y rubros, desde transporte y venta minorista hasta comida, bebida, belleza y servicios profesionales”. UN MÉTODO SEGURO En cuanto a seguridad, Apple asegura que toda la información se protege con la misma tecnología de Apple Pay. Las transacciones se cifran y se procesan mediante el Secure Element, lo que impide el acceso a datos sensibles.

Asimismo, la empresa subraya que “no almacena números de tarjetas de crédito ni información sobre las transacciones en el dispositivo o en los servidores de Apple, por lo que tanto comerciantes como clientes tienen la garantía de que su información está a salvo”.

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