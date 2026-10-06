Crédito Fonacot... ¿Cuánto cobra por un préstamo de 70 mil pesos y cómo tramitarlo este 2026?

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    Crédito Fonacot... ¿Cuánto cobra por un préstamo de 70 mil pesos y cómo tramitarlo este 2026?
    Para dimensionar cuánto podría costar un financiamiento, un crédito de 70 mil pesos a 12 meses puede calcularse tomando como referencia una tasa anual de 13.94% y un nivel de endeudamiento de 15%. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce cuánto pagarías por un crédito Fonacot de 70 mil pesos a 12 meses, las tasas de interés, requisitos y cómo tramitarlo en 2026

El Instituto Fonacot ofrece créditos en efectivo para trabajadores con tasas de interés preferenciales, diferentes plazos y descuentos vía nómina. Una de sus principales características es que no cobra comisión por apertura, mientras que el pago de las mensualidades se realiza directamente a través del salario.

Para dimensionar cuánto podría costar un financiamiento, un crédito de 70 mil pesos a 12 meses puede calcularse tomando como referencia una tasa anual de 13.94% y un nivel de endeudamiento de 15%.

https://vanguardia.com.mx/informacion/actualiza-fonacot-su-marco-de-referencia-de-bonos-sociales-para-fortalecer-el-credito-a-mujeres-trabajadoras-BM23855488

Bajo este escenario, el pago mensual sería de aproximadamente 6,282.23 pesos, mientras que al terminar el año se habrían cubierto alrededor de 75,386.76 pesos entre capital e intereses. Se trata de un ejercicio estimado y el monto final puede variar de acuerdo con las condiciones específicas autorizadas por Fonacot.

¿CUÁNTO COBRA FONACOT POR 70 MIL PESOS?

Las condiciones del crédito dependen, entre otros factores, del nivel de endeudamiento elegido y del plazo contratado. Para un financiamiento a 12 meses, las tasas anuales de referencia son de 13.61% para un nivel de endeudamiento del 10%, 13.94% para el 15% y 14.78% para el 20%.

En el caso utilizado para este ejemplo se considera el nivel de endeudamiento del 15%, con una tasa anual de 13.94% y un CAT de 23.1%.

Con un monto de 70 mil pesos, la mensualidad estimada sería menor a la de un crédito de 90 mil pesos, aunque el porcentaje de interés se mantiene conforme al escenario utilizado.

· Monto solicitado: 70,000 pesos

· Plazo: 12 meses

· Nivel de endeudamiento: 15%

· Tasa anual: 13.94%

· CAT: 23.1%

· Pago mensual estimado: 6,282.23 pesos

· Total estimado al finalizar: 75,386.76 pesos

¿QUÉ TASAS MANEJA EL CRÉDITO FONACOT?

Fonacot establece diferentes tasas dependiendo del nivel de endeudamiento del trabajador. En el plazo de 12 meses, las tasas consideradas para este ejemplo son 13.61%, 13.94% y 14.78%.

El CAT también cambia de acuerdo con el escenario. Para un endeudamiento del 10% es de 22.7%; para 15%, de 23.1%; y para 20%, de 24.3%.

Esto significa que el costo de un crédito no depende únicamente de la cantidad solicitada. También influyen el plazo, la tasa aplicable y las condiciones particulares autorizadas para cada trabajador.

El financiamiento puede contratarse a 6, 12, 18, 24 o 30 meses, por lo que el pago mensual puede modificarse considerablemente dependiendo del periodo elegido.

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO FONACOT

Para tramitar un crédito es necesario que el trabajador labore en un centro de trabajo afiliado a Fonacot y, de acuerdo con los requisitos señalados, tenga una antigüedad mínima de seis meses en su empleo actual.

También se solicita contar con un número de celular y correo electrónico personal, además de presentar documentación que permita comprobar la identidad, domicilio e ingresos.

Entre los documentos considerados se encuentran:

· Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

· Comprobante de domicilio reciente.

· Últimos cuatro recibos de nómina consecutivos.

· Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria para recibir el financiamiento.

El trámite puede realizarse en una oficina del Instituto o mediante los mecanismos digitales disponibles, seguido de una etapa de validación. Si el crédito es autorizado, los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria proporcionada.

BENEFICIOS DEL CRÉDITO FONACOT

Una de las características del financiamiento es el descuento vía nómina, mediante el cual las mensualidades se retienen directamente del salario del trabajador.

El crédito también contempla un seguro ante situaciones como pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad total y permanente, esta última cuando se presenta una invalidez igual o superior al 75%, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Además, existe la posibilidad de renovar el financiamiento una vez que se haya cubierto al menos una tercera parte del plazo original. La renovación no contempla comisión.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-fonacot-la-opcion-segura-para-el-regreso-a-clases-PC23032915

DATOS CLAVE DEL CRÉDITO DE 70 MIL PESOS

· Un crédito de 70 mil pesos a 12 meses tendría un pago estimado de 6,282.23 pesos bajo el escenario utilizado.

· El total estimado de pagos sería de 75,386.76 pesos.

· La tasa anual considerada es de 13.94%.

· El CAT de referencia para ese escenario es de 23.1%.

· Fonacot ofrece plazos de 6 a 30 meses.

· El crédito no contempla comisión por apertura.

· Los pagos se descuentan directamente de la nómina.

El cálculo de 70 mil pesos parte de una tasa fija anual de 13.94% y sirve como referencia para conocer el costo aproximado del financiamiento. La cantidad definitiva de la mensualidad y el monto total dependerán de las condiciones que Fonacot determine al momento de autorizar el crédito.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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