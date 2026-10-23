Inhabilitan a Yonatan Peinado tras no reportar insultos de Brian Rodríguez hacia su persona

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    Inhabilitan a Yonatan Peinado tras no reportar insultos de Brian Rodríguez hacia su persona
    El caso deja dos puntos polémicos: la conducta de Brian Rodríguez frente al cuerpo arbitral y la presunta omisión del cuarto árbitro, Yonatan Peinado. FOTO: ESPECIAL

Fue cuarto árbitro del América-Monterrey; la Comisión de Arbitraje habría cuestionado su explicación tras revisar las imágenes del partido

La polémica arbitral vuelve a sacudir a la Liga MX. El cuarto árbitro Yonatan Peinado habría sido inhabilitado temporalmente luego de la controversia que protagonizó durante el encuentro entre América y Monterrey, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, al presuntamente omitir en su reporte los insultos que recibió del futbolista uruguayo Brian Rodríguez.

El incidente ocurrió durante el empate 1-1 entre las Águilas y los Rayados, disputado en el Estadio Azteca. En las imágenes de televisión se observa al atacante americanista dirigirse de manera agresiva hacia el cuerpo arbitral y pronunciar expresiones ofensivas contra Peinado, sin que se le mostrara una tarjeta roja.

Durante el intercambio, Rodríguez habría lanzado expresiones como «La concha de tu madre» y «chupa pija», frases que comenzaron a circular en redes sociales y provocaron críticas por la falta de una sanción disciplinaria.

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La controversia se centró en que el cuarto árbitro no habría informado de lo ocurrido al silbante central, Óscar Mejía, lo que permitió que el jugador continuara en el terreno de juego. La situación abrió cuestionamientos sobre la aplicación del reglamento y los mecanismos de comunicación entre los integrantes del equipo arbitral.

LAS IMÁGENES, BAJO LA LUPA

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, Peinado fue citado por la Comisión de Arbitraje para explicar por qué no reportó los insultos del futbolista del América.

Durante su comparecencia, el silbante habría señalado que no escuchó las expresiones ni observó directamente el intercambio, pues estaba atento a otra zona del campo.

Sin embargo, las imágenes televisivas habrían generado dudas sobre esa explicación, debido a que muestran al cuarto árbitro frente a Rodríguez durante el incidente. Las presuntas inconsistencias en su versión habrían agravado el caso y colocado bajo escrutinio su actuación.

Según información atribuida al periodista David Medrano, Peinado habría quedado fuera de las designaciones arbitrales por lo que resta del Apertura 2026.

La medida estaría relacionada tanto con la omisión del incidente como con las explicaciones que habría ofrecido ante las autoridades. No obstante, la sanción y sus alcances definitivos deben considerarse presuntos mientras no exista una resolución oficial que los confirme.

Mientras tanto, Brian Rodríguez no recibió una expulsión durante el encuentro, pese a que las imágenes exhibieron el intercambio verbal con el cuarto árbitro.

RAYADOS TAMBIÉN EXPRESÓ SU INCONFORMIDAD

La controversia se sumó a los reclamos de Monterrey por distintas decisiones arbitrales durante el partido, entre ellas la ausencia de una sanción contra el atacante americanista.

El episodio vuelve a poner bajo presión a la Comisión de Arbitraje, que enfrenta cuestionamientos sobre los criterios disciplinarios y la actuación de sus integrantes en partidos de alta exposición.

Por ahora, el caso deja dos asuntos centrales: la conducta de Rodríguez frente al cuerpo arbitral y la presunta omisión de Peinado. Ambos puntos mantienen abierta la discusión sobre la consistencia con la que se aplica la disciplina en la Liga MX.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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