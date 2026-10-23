$!Meghan Markle afirma que cortó lazos con su padre, Thomas, para proteger a sus hijos tras una repugnante acusación en 2018

Meghan Markle ha declarado que está “profundamente angustiada” por las acusaciones de pornografía infantil contra su padre, revelando que hace ocho años se presentó una denuncia similar, lo que explica por qué lo distanció de su familia. “Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que pueda haber resultado perjudicado”, declaró Markle en un comunicado poco después de que se supiera que su padre de 82 años. Thomas Markle, estaba siendo investigado en Filipinas.

“En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al Departamento de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue compartida”, dijo refiriéndose al año en que su padre no se presentó a su fastuosa boda real con el príncipe Harry. “Se hicieron acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos. “Confiaba en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias”. “Si bien la magnitud de lo que se ha descubierto es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”. Markle no dio detalles sobre el contenido exacto de la carta de 2018, ni sobre quién la envió a la policía británica. Tampoco especificó si la carta fue enviada antes o después de su ahora polémica boda con Harry, que tuvo lugar el 19 de mayo de ese año. Sin embargo, la actriz de “Suits” parecía feliz de que su padre la acompañara al altar apenas dos semanas antes de su gran día, hasta que esos planes se vieron frustrados por un escándalo relacionado con Markle organizando fotos con los paparazzi.

Posteriormente, canceló su asistencia a la boda alegando problemas cardíacos, lo que llevó al rey Carlos, que en aquel momento era príncipe de Gales, a acompañar a Markle al altar en su lugar. Markle padre ha negado rotundamente poseer tales imágenes, calificando las acusaciones de “mentiras repugnantes”. La hermanastra de Meghan, Samantha Markle, declaró al Mail que las acusaciones contra su padre carecen de fundamento. El supuesto tesoro fue descubierto por el hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., quien, según se informa, encontró “cientos, si no miles” de imágenes en cuatro cajas en la casa de Markle Sr. en Cebú, Filipinas. El hijo, de 60 años, declaró al periódico The Sun que estaba buscando un teléfono para el padre de su novia filipina cuando descubrió un vídeo de pornografía infantil de 15 minutos en un teléfono móvil LG. Según el medio, presuntamente se grabó en vídeo a niños de no más de 10 u 11 años, y tres imágenes fijas mostraban a niñas desnudas o con poca ropa de aproximadamente la misma edad. Una de las supuestas imágenes era una fotografía tomada de la pantalla de una computadora portátil Lenovo ThinkPad en una habitación que Markle Jr. dijo reconocer de la antigua casa de su padre en Rosarito, México. Dijo que estaba “temblando de miedo” tras descubrir el macabro alijo y denunció el supuesto hallazgo a la línea directa del FBI y a la policía estatal de Pensilvania, donde Markle padre vivía en ese momento, y al Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos el 10 de julio.

Semanas después, él y un amigo movieron cuatro cajas de cartón e investigaron tres discos duros, donde supuestamente hicieron descubrimientos aún más repugnantes. Según el diario The Sun, Markle Jr. le confió a un amigo que tenía una “cantidad increíble de cosas”, incluyendo “películas caseras familiares en cintas VHS, libros, nueve teléfonos móviles y los premios Emmy que [Markle padre] ganó por su trabajo en televisión”. Supuestamente, también dijo que había “muchos más objetos preocupantes” que “nunca había visto antes”, incluyendo “libros antiguos que resultaron estar llenos de niñas pequeñas desnudas”. “Su escritorio estaba lleno de filas y filas de imágenes en miniatura que enlazaban con los casos de abuso infantil más repugnantes imaginables”, declaró Markle Jr. al periódico The Sun. “Lo peor de lo peor. Lo que vi me revolvió el estómago; me arrojaron todo eso encima y no supe qué hacer”, añadió. Según el diario The Sun, en imágenes supuestamente recuperadas del disco duro se veía a niños pequeños y preescolares participando en actos sexuales o desnudos. También se encontraron imágenes de un hombre manteniendo relaciones sexuales con una “niña asiática muy joven”, supuestamente escondidas entre las páginas de un libro antiguo titulado “Fotografías de niños de Lewis Carroll: cuatro estudios de desnudos”, así como una supuesta película que mostraba a un par de “colegialas desnudas”. Markle Jr. “Supe de inmediato que era totalmente ilegal y que me llevaría a la cárcel por mucho tiempo si no me deshacía de ello”. “Me sentí traicionado, enojado y asqueado, y me di cuenta de que tenía que denunciarlo”, dijo. “Lo he apoyado, cuidado y ayudado durante años, pero eso se acaba ahora”, dijo. “No volveré a hablar con mi padre a menos que me llamen para testificar en su contra”.