Agrupaciones Obreras anuncian acciones legales contra el IMSS por violación de derechos de los trabajadores

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    Agrupaciones Obreras anuncian acciones legales contra el IMSS por violación de derechos de los trabajadores
    Llaman a los trabajadores que aún son “Ley 1973” a promover el juicio constitucional u ordinario. Cuartoscuro
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Aseguran que acuerdo del Consejo Técnico del IMSS atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores que aún son “Ley 1973”

CDMX.- La Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana (FAO) anunció que se iniciarán acciones legales por medio del grupo de abogados de los sindicatos afiliados, en contra del Consejo Técnico del IMSS, por la violación de derechos fundamentales de los trabajadores en activo que están cubiertos al margen de la ley IMSS 1973.

Así lo manifestó el secretario general de la FAO, Iván Navarro Morales quien dijo que el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores que aún son “Ley 1973”.

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En este sentido indicó que mucha gente solo está esperando la edad y pagar su modalidad 40 para vivir con dignidad. Si la administración pasada del IMSS falló, dijo, no es responsabilidad de los trabajadores, puede ser de todos si quieren, menos de los trabajadores, sentenció

LLAMAN A PROMOVER UN JUICIO CONSTITUCIONAL U ORDINARIO

Entrevistado en los accesos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la alcaldía Azcapotzalco, Navarro Morales explicó que hasta hoy la Ley sigue intacta, ningún reglamento o decreto puede estar por encima de la Ley.

Hizo saber que la Ley IMSS solo puede modificarse si el Congreso de la Unión así lo determina. Por ello hizo un llamado a los trabajadores que aún son “Ley 1973” a promover el juicio constitucional u ordinario.

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Al respecto dijo que cada asunto será diferente. “Hay quien aún sigue vigente y hay quien no tiene la edad. En seguridad social siempre cada caso tiene sus particularidades”, resaltó.

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