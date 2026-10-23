Paros de transportistas cuestan hasta 750 mdp al día: Canacintra

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero Local
/
    Paros de transportistas cuestan hasta 750 mdp al día: Canacintra
    Este viernes, los transportistas anunciaron un megaparo de este sector para el próximo lunes. Cuartoscuro

Presidenta nacional de la Cámara advierte los impactos de paros como el anunciado para el próximo lunes; sector automotriz, el más afectado

Ante el paro de transportistas anunciado para este lunes a nivel nacional, la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, advirtió que el impacto económico de los bloqueos carreteros es elevado, por lo que exhortó a que este tipo de acciones y sus acuerdos se trabajen también con los sectores afectados.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara, el cierre de carreteras genera pérdidas de 750 millones de pesos diarios. Entre los sectores más afectados se encuentran el automotriz, el de autopartes, la agroindustria, el alimentario y el manufacturero, así como el traslado de mercancías en general.

Transportistas anuncian paro indefinido a partir del 26 de octubre; denuncian inseguridad, extorsiones y presión económica

Las principales vías por las que se transportan mercancías en el país incluyen las carreteras México-Querétaro y Puebla-Orizaba, además de las que conectan Guadalajara y las distintas regiones del Bajío.

Medina Ortega señaló que los paros ya han tenido repercusiones importantes en la industria, pues alrededor del 80 por ciento del transporte se destina al traslado de mercancías y materias primas. Añadió que, además de las afectaciones económicas, estas acciones complican la movilidad y repercuten en la actividad industrial del país.

“Creo que este tipo de acuerdos debe socializarse y trabajarse de manera permanente con los sectores a los cuales afecta, para que efectivamente no se den temas que después nos lleguen a afectar y cuyo impacto puede ser muy alto”, afirmó.

$!Desde Coahuila, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Canacintra, alertó sobre los impactos de estos paros.
Desde Coahuila, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Canacintra, alertó sobre los impactos de estos paros. Rebeca Ramírez

Recordó que, tras uno de los paros registrados meses atrás, la Cámara realizó un análisis de las consecuencias económicas y encontró afectaciones no solo en la manufactura, sino también en el traslado de mercancías y el suministro de alimentos.

“Esperaría que cerraran este tema previo a que el lunes se haga un paro nacional”, expresó Medina Ortega.

Paro nacional de transportistas AMOTAC: estas son las carreteras que serán bloqueadas este 24 de junio

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, advirtió que este tipo de movilizaciones puede afectar considerablemente a la industria, en particular al sector automotriz, que opera bajo esquemas de producción justo a tiempo.

Explicó que mantener inventarios representa un costo importante para las empresas, por lo que estas buscan contar únicamente con las existencias necesarias para mantener sus procesos productivos.

En ese sentido, señaló que si el paro del transporte se prolonga por más de un día, podría provocar la suspensión de líneas de producción. Aunque reconoció que otras actividades industriales también podrían resultar afectadas, consideró que el sector automotriz es especialmente vulnerable debido a su modelo operativo.

“Esperamos que el paro que anuncian los transportistas no sea prolongado y que, al final, el Gobierno también tenga alguna mesa de diálogo para escuchar nuevamente las demandas y prestarles atención. Definitivamente, debe atender lo que mueve la economía del país, y el sector transporte es uno de los más importantes”, sostuvo.

Reúne Coahuila a más de 800 industriales en convención nacional de Canacintra

Reveles Márquez destacó que las carreteras son fundamentales para el traslado de materias primas desde el centro del país hacia el norte, así como para movilizar insumos importados que se transforman en productos destinados a la exportación hacia Estados Unidos.

Por ello, subrayó la importancia de garantizar la eficiencia del transporte y la circulación de mercancías para evitar interrupciones en las cadenas de suministro y en los procesos de producción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
Economía
paros

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Canacar

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
true

Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León
true

POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Solo falta un trámite en materia ambiental para que pueda tener luz verde la rectificación en Los Chorros.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental
El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida.

‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional.

¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria