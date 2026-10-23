Paros de transportistas cuestan hasta 750 mdp al día: Canacintra

Ante el paro de transportistas anunciado para este lunes a nivel nacional, la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, advirtió que el impacto económico de los bloqueos carreteros es elevado, por lo que exhortó a que este tipo de acciones y sus acuerdos se trabajen también con los sectores afectados. De acuerdo con estimaciones de la Cámara, el cierre de carreteras genera pérdidas de 750 millones de pesos diarios. Entre los sectores más afectados se encuentran el automotriz, el de autopartes, la agroindustria, el alimentario y el manufacturero, así como el traslado de mercancías en general.

Las principales vías por las que se transportan mercancías en el país incluyen las carreteras México-Querétaro y Puebla-Orizaba, además de las que conectan Guadalajara y las distintas regiones del Bajío. Medina Ortega señaló que los paros ya han tenido repercusiones importantes en la industria, pues alrededor del 80 por ciento del transporte se destina al traslado de mercancías y materias primas. Añadió que, además de las afectaciones económicas, estas acciones complican la movilidad y repercuten en la actividad industrial del país. “Creo que este tipo de acuerdos debe socializarse y trabajarse de manera permanente con los sectores a los cuales afecta, para que efectivamente no se den temas que después nos lleguen a afectar y cuyo impacto puede ser muy alto”, afirmó.

Recordó que, tras uno de los paros registrados meses atrás, la Cámara realizó un análisis de las consecuencias económicas y encontró afectaciones no solo en la manufactura, sino también en el traslado de mercancías y el suministro de alimentos. “Esperaría que cerraran este tema previo a que el lunes se haga un paro nacional”, expresó Medina Ortega.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, advirtió que este tipo de movilizaciones puede afectar considerablemente a la industria, en particular al sector automotriz, que opera bajo esquemas de producción justo a tiempo. Explicó que mantener inventarios representa un costo importante para las empresas, por lo que estas buscan contar únicamente con las existencias necesarias para mantener sus procesos productivos.

#ElAutotransporteNoAguantaMásAutotransportistas de carga de México anuncian PARO NACIONAL desde el próximo lunes y por tiempo indefinido ante la inseguridad, extorsiones y presión económica, entre otras problemáticas que complican su operación diaria.No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche.#HAMOTAC #CANACAR #FEMATRAC e #INDECO. — CANACAR (@canacarmexico) October 23, 2026

En ese sentido, señaló que si el paro del transporte se prolonga por más de un día, podría provocar la suspensión de líneas de producción. Aunque reconoció que otras actividades industriales también podrían resultar afectadas, consideró que el sector automotriz es especialmente vulnerable debido a su modelo operativo. “Esperamos que el paro que anuncian los transportistas no sea prolongado y que, al final, el Gobierno también tenga alguna mesa de diálogo para escuchar nuevamente las demandas y prestarles atención. Definitivamente, debe atender lo que mueve la economía del país, y el sector transporte es uno de los más importantes”, sostuvo.

Reveles Márquez destacó que las carreteras son fundamentales para el traslado de materias primas desde el centro del país hacia el norte, así como para movilizar insumos importados que se transforman en productos destinados a la exportación hacia Estados Unidos. Por ello, subrayó la importancia de garantizar la eficiencia del transporte y la circulación de mercancías para evitar interrupciones en las cadenas de suministro y en los procesos de producción.