Coahuila, ejemplo de crecimiento sostenido y competitividad en México: IMCO

Coahuila es una de las historias de éxito en materia de competitividad en México, debido a su crecimiento sostenido a lo largo de los años, destacó Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la Convención Nacional de Canacintra. Durante la presentación de su conferencia “Radiografía de la economía mexicana: perspectiva y retos”, la economista destacó a Coahuila entre las entidades que históricamente han mantenido posiciones favorables en materia de competitividad, junto con Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Baja California.

Señaló que, más allá de las variaciones anuales en las posiciones, Coahuila ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido. “Coahuila es de las pocas historias de éxito de crecimiento sostenido y de crecimiento a lo largo del tiempo”, expresó. Moy explicó que el desempeño de Coahuila destaca frente al de otras entidades que pueden registrar incrementos económicos importantes en un año, pero no necesariamente mantienen ese ritmo en los periodos siguientes. En contraste, señaló que el crecimiento coahuilense ha sido gradual y sostenido, lo que permite reconocer avances en sus indicadores. Actualmente, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2026, Coahuila ocupa el cuarto lugar nacional, tras avanzar tres posiciones respecto al año anterior, y se ubica en el nivel de competitividad alto.”

Entre los datos expuestos durante la conferencia, Coahuila ocupó el tercer lugar nacional en producto interno bruto (PIB) per cápita en 2024, con 359 mil pesos por habitante ubicándose sólo por debajo de Ciudad de México, con 542 mil pesos, y Nuevo León, con 429 mil pesos. La entidad también destacó como el estado con menor tasa de informalidad laboral del país, con 34.3%, seguida de Chihuahua y Nuevo León, ambos con 34.9%. Después se ubicaron Baja California, con 37.6%, y Baja California Sur, con 38.9%. INDICADORES POSITIVOS Estos resultados colocan a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores de actividad económica y formalidad laboral, dos factores relevantes para evaluar las condiciones de desarrollo y competitividad. Otro de los rubros en los que el estado presenta una posición favorable es la pobreza extrema. Según los datos expuestos por Moy, Coahuila registró un porcentaje de 0.8% de su población en esta condición, por debajo del 1% y entre los cinco registros más bajos del país. Baja California encabezó la clasificación, con 0.4%, seguida de Nuevo León, con 0.5%, y Aguascalientes, con 0.6%. Colima registró 1%.

La directora del IMCO explicó que la pobreza extrema se refiere a una condición en la que los ingresos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, como la alimentación. Al analizar las entidades con porcentajes inferiores al 1%, planteó que estos estados tienen condiciones para proponerse reducir esta problemática hasta erradicarla. “Si fuera un estratega de campaña, diría: ‘El propósito de esos cinco estados, en el momento en que llegue ese periodo electoral, debería de ser erradicar la pobreza extrema’”, comentó.

Temas

Competitividad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

Organizaciones

IMCO

