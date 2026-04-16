Crédito Fonacot para jóvenes 2026: requisitos, beneficios y cómo iniciar historial crediticio

El coordinador general comercial del instituto, Salvador Gazca Herrera, señaló que este tipo de financiamiento puede representar una herramienta para construir historial crediticio desde etapas tempranas. “Sabemos que para los jóvenes que empiezan a trabajar, contar con un respaldo económico es fundamental para su crecimiento. En Fonacot, les ofrecemos un crédito con la tasa más baja del mercado financiero de préstamos con descuento vía nómina, de esa forma, podrán construir su patrimonio con solidez financiera” , afirmó.

Con el objetivo de fomentar el uso responsable del crédito de nómina, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ( FONACOT ) reforzó su estrategia de orientación dirigida a jóvenes trabajadores, especialmente aquellos que inician su vida laboral a partir de los 18 años y laboran en centros de trabajo afiliados al organismo.

CRÉDITO VÍA NÓMINA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO

El esquema de crédito que ofrece Fonacot se otorga en efectivo mediante depósito directo a la cuenta bancaria del trabajador y se paga a través de descuentos vía nómina. Este mecanismo permite, de acuerdo con la institución, reducir el riesgo de incumplimiento involuntario en los pagos.

Gazca Herrera destacó que este tipo de financiamiento busca facilitar el acceso a recursos económicos que los trabajadores pueden utilizar de acuerdo con sus necesidades. “En Fonacot buscamos que las y los jóvenes sepan que pertenecer a la clase trabajadora formal les otorga el derecho que les brinda el Gobierno de México de contar con un respaldo financiero sólido desde su primer empleo”, expresó.

FONACOT IMPULSA LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL USO RESPONSABLE DEL CRÉDITO

Como parte de su estrategia, el instituto puso a disposición del público su portal de educación financiera, en el que se incluyen herramientas para elaborar presupuestos, fomentar el ahorro y evaluar la capacidad de pago antes de adquirir un crédito.

Este espacio digital también permite comparar tasas de interés y comprender las condiciones de financiamiento, con el objetivo de promover decisiones informadas y un manejo responsable de los recursos.

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO FONACOT

Para acceder a este financiamiento, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Laborar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot

- Ser mayor de 18 años

- Contar con antigüedad mínima de 6 meses en el empleo actual

- Tener número de celular activo para validación

- Proporcionar dos referencias personales

- Contar con correo electrónico

- Percibir ingresos a partir de un salario mínimo

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR UN CRÉDITO FONACOT

Los solicitantes deben presentar documentación original, vigente y legible:

- Identificación oficial con fotografía y firma (INE o pasaporte)

- Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria (no mayor a 3 meses)

- Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, gas, internet, predial, entre otros)

- Últimos 4 recibos de nómina consecutivos

En algunos casos, se podrán solicitar documentos adicionales como:

- Constancia de antigüedad laboral

- Carta del centro de trabajo sobre percepciones

- Detalle de percepciones y deducciones

- Constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social