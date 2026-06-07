Presentan Olinia, el auto mexicano 100% eléctrico... y Sheinbaum lo condujo

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    Presentan Olinia, el auto mexicano 100% eléctrico... y Sheinbaum lo condujo
    Conduciéndolo, así presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el auto 100% eléctrico desarrollado y diseñado completamente en México. CAPTURA DE PANTALLA

Sheinbaum manejó el vehículo Olinia 1 hasta la sala donde sería exhibido y festejó el logro

Conduciéndolo, así presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el auto 100% eléctrico desarrollado y diseñado completamente en México, Olinia, desde Zumpango, Estado de México.

Sheinbaum manejó el vehículo Olinia 1 hasta la sala donde sería exhibido y tras estacionarlos, la mandataria mexicana descendió del automóvil y levantó los brazos, como señal de victoria, que provocó los aplausos de los asistentes en Edomex.

https://vanguardia.com.mx/informacion/es-mejor-que-el-olinia-de-sheinbaum-tlaxcala-lanza-su-propio-auto-electrico-se-carga-con-el-sol-y-cuesta-menos-de-100-mil-pesos-DA21123356

PRESENTAN OLINIA 1

Roberto Capuano, responsable del proyecto de electromovilidad Olinia, presentó el modelo Olinia 1: “para México, desde México, accesible, de bajo costo y diseñado para millones de mexicanos y mexicanas”.

Afirmó que se trata del primer vehículo eléctrico desarrollado con talento mexicano en colaboración de instituciones educativas y la visión de desarrollo tecnológico impulsada desde el Estado.

Reconoció que el respaldo de la Presidenta para el proyecto, que se enmarca en una estrategia más amplia de innovación y movilidad sustentable, al señalar que “quienes hemos tenido el honor de trabajar con usted, usted recuperó el sistema de transportes eléctricos. Eso refleja una convicción de que la tecnología forma parte de una estrategia de México”.

A la par, el desarrollo de Olinia demuestra que México cuenta con la capacidad técnica y profesional para emprender proyectos industriales de gran escala.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-sheinbaum-presenta-avances-de-olinia-y-la-supercomutadora-coatlicue-DG20510056

Como parte de su estratégica de expansión y de la electromovilidad en México, el responsable del proyecto detalló que se instalará una amplia red de infraestructura para carga de vehículos eléctricos.

Una primera etapa contempla la instalación de 2 mil estaciones de carga en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla. Mientras que la meta del 75 por ciento de integración nacional se estima para 2030.

¿QUÉ ES EL AUTO OLINIA?

El auto mexicano 100% eléctrico es un desarrollo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México para ofrecer una alternativa de transporte sustentable, económica y segura para millones de mexicanos.

El vehículo llega a alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, ya que está pensado para movilidad urbana, y al contar con un motor eléctrico con vida útil estimada de ocho años. Y tan solo podrá cargarse con el enchufe convencional que encontramos en las casas y comercios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/auto-mexicano-olinia-inicia-produccion-en-2027-presentaran-prototipo-fisico-el-7-de-junio-EC20660721

El costo inicial estimado del vehículo será de 150 mil pesos más IVA, mientras que su operación promete ser más económica que mantener una motocicleta.

Roberto Capuano confirmó que las primeras entregas de los vehículos están previstas para el verano de 2027.

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Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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