Raúl Morón es citado para declarar en el caso de Carlos Manzo

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    Raúl Morón es citado para declarar en el caso de Carlos Manzo
    Raúl Morón es citado por la FGE Vanguardia

Raúl Morón es uno de los tres morenistas que fueron señalados por Grecia Quiroz durante la investigación del homicidio de Manzo

El 7 de junio se reportó que la Fiscalía General de Michoacán citó al senador Raúl Morón Orozco para declarar el 16 de junio, con respecto a la carpeta de investigación del caso del homicidio de Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán.

El citatorio comunicado muestra que Raúl Morón acudirá en calidad de testigo a la Agencia Primera del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso y ubicada en la ciudad de Morelia.

Raúl Morón, Ignacio Campos Equihua y Leonel Godoy Rangel son tres funcionarios políticos de Morena que fueron señalados por la viuda de Manzo y actual edil de Uruapan, Grecia Quiroz. En el mes de mayo, rindieron sus declaraciones ante la fiscalía. También acudieron en calidad de testigos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exalcalde-de-centro-acusa-que-amlo-conocia-la-existencia-de-la-barredora-y-redes-de-huachicol-en-tabasco-NL21193718

En medios de comunicación, la actual edil interina de Uruapan acusó a los respectivos funcionarios de Morena de haber tenido vínculos con la planeación y ejecución de su esposo, Carlos Manzo. Se destacó que tanto Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos eran considerados opositores políticos de la administración municipal de Manzo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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