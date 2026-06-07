Raúl Morón es citado para declarar en el caso de Carlos Manzo

El 7 de junio se reportó que la Fiscalía General de Michoacán citó al senador Raúl Morón Orozco para declarar el 16 de junio, con respecto a la carpeta de investigación del caso del homicidio de Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán.

El citatorio comunicado muestra que Raúl Morón acudirá en calidad de testigo a la Agencia Primera del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso y ubicada en la ciudad de Morelia.

Raúl Morón, Ignacio Campos Equihua y Leonel Godoy Rangel son tres funcionarios políticos de Morena que fueron señalados por la viuda de Manzo y actual edil de Uruapan, Grecia Quiroz. En el mes de mayo, rindieron sus declaraciones ante la fiscalía. También acudieron en calidad de testigos.