Raúl Morón es citado para declarar en el caso de Carlos Manzo
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Raúl Morón es uno de los tres morenistas que fueron señalados por Grecia Quiroz durante la investigación del homicidio de Manzo
El 7 de junio se reportó que la Fiscalía General de Michoacán citó al senador Raúl Morón Orozco para declarar el 16 de junio, con respecto a la carpeta de investigación del caso del homicidio de Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán.
El citatorio comunicado muestra que Raúl Morón acudirá en calidad de testigo a la Agencia Primera del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso y ubicada en la ciudad de Morelia.
Raúl Morón, Ignacio Campos Equihua y Leonel Godoy Rangel son tres funcionarios políticos de Morena que fueron señalados por la viuda de Manzo y actual edil de Uruapan, Grecia Quiroz. En el mes de mayo, rindieron sus declaraciones ante la fiscalía. También acudieron en calidad de testigos.
En medios de comunicación, la actual edil interina de Uruapan acusó a los respectivos funcionarios de Morena de haber tenido vínculos con la planeación y ejecución de su esposo, Carlos Manzo. Se destacó que tanto Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos eran considerados opositores políticos de la administración municipal de Manzo.