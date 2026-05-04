¿Cuáles son las salchichas más dañinas según la Profeco?... tienen exceso de agua y nitritos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a 37 tipos de salchichas disponibles en el mercado mexicano. El análisis, publicado en la Revista del Consumidor de mayo, evaluó tanto la calidad sanitaria como el contenido nutrimental y el cumplimiento del etiquetado.

Aunque todas las marcas cumplieron con los parámetros básicos de seguridad y contenido neto, el estudio reveló irregularidades relevantes. Entre ellas, destaca el uso elevado de nitritos, un conservador utilizado para mantener el color rosado del producto, pero cuyo exceso puede representar riesgos.

Tres productos superaron el límite permitido de 156 mg/kg: Parma Sabori con pavo alcanzó 207.0 mg/kg, mientras que Bafar Viena y Bafar Frankfurt registraron 161.5 mg/kg y 160.3 mg/kg, respectivamente. “El exceso de aditivos puede afectar la calidad del producto”, advierte el informe.

ETIQUETADO CONFUSO Y DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS

Otro de los puntos críticos detectados por la Profeco fue la falta de veracidad en la información nutrimental. Seis productos declararon más proteína o grasa de la que realmente contienen, lo que impacta directamente en la percepción del consumidor.

Además, el estudio pone sobre la mesa una diferencia que suele pasar desapercibida: no es lo mismo una salchicha “de pavo” que una “con pavo”. En el primer caso, toda la proteína cárnica proviene de esta ave, mientras que en el segundo se trata de una mezcla donde el pavo puede representar solo una fracción.

Esta distinción no es menor. “La denominación del producto debe reflejar su composición real”, subraya el análisis. Sin embargo, en la práctica, muchos consumidores no revisan el porcentaje específico indicado en la etiqueta.

· Salchicha “con pavo” incluye mezcla de carnes

· Salchicha “de pavo” contiene únicamente esa proteína

· El porcentaje real debe aparecer en ingredientes

UN MERCADO SIN NORMA ESPECÍFICA Y CON AMPLIA VARIEDAD

Un dato que llama la atención es la ausencia de una Norma Oficial Mexicana específica para salchichas. Actualmente, el referente es la norma NMX-F-065-1984, que establece criterios para productos tipo Viena o Frankfurt, con al menos 60% de carne de res y cerdo.

Este estándar, sin embargo, no contempla las versiones elaboradas con pavo, lo que ha abierto la puerta a una amplia diversidad de formulaciones en el mercado. De ahí que existan diferencias notables en calidad, composición y valor nutrimental.

Dentro del estudio, también se identificaron marcas que sí cumplen con ser 100% de pavo, como Capistrano Selección, Great Value, Lala Plenia Naturalés, Parma Sabori y San Rafael Delicatessen Balance, así como Peñaranda en la categoría de pechuga de pavo.

Las salchichas continúan siendo un alimento práctico y de consumo frecuente en México, presente en preparaciones cotidianas como desayunos y comidas rápidas. Sin embargo, el análisis de Profeco evidencia que detrás de su practicidad existe una compleja realidad en términos de composición y etiquetado.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS SALCHICHAS

· Los nitritos no solo conservan el color, también ayudan a inhibir bacterias como el Clostridium botulinum

· El término “Frankfurt” proviene de la ciudad alemana Frankfurt, donde se popularizó este tipo de embutido

· En México, el consumo de salchichas ha crecido por su bajo costo y facilidad de preparación, especialmente en zonas urbanas