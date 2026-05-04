¿Cuáles son las salchichas más dañinas según la Profeco?... tienen exceso de agua y nitritos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Cuáles son las salchichas más dañinas según la Profeco?... tienen exceso de agua y nitritos
    Un estudio de la Profeco evidenció irregularidades en diversas marcas de salchichas, desde exceso de conservadores hasta información nutrimental imprecisa VANGUARDIA/ARCHIVO

La Profeco detecta salchichas con exceso de nitritos y etiquetado engañoso. Conoce cuáles son y qué reveló el estudio 2026.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a 37 tipos de salchichas disponibles en el mercado mexicano. El análisis, publicado en la Revista del Consumidor de mayo, evaluó tanto la calidad sanitaria como el contenido nutrimental y el cumplimiento del etiquetado.

Aunque todas las marcas cumplieron con los parámetros básicos de seguridad y contenido neto, el estudio reveló irregularidades relevantes. Entre ellas, destaca el uso elevado de nitritos, un conservador utilizado para mantener el color rosado del producto, pero cuyo exceso puede representar riesgos.

Tres productos superaron el límite permitido de 156 mg/kg: Parma Sabori con pavo alcanzó 207.0 mg/kg, mientras que Bafar Viena y Bafar Frankfurt registraron 161.5 mg/kg y 160.3 mg/kg, respectivamente. “El exceso de aditivos puede afectar la calidad del producto”, advierte el informe.

ETIQUETADO CONFUSO Y DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS

Otro de los puntos críticos detectados por la Profeco fue la falta de veracidad en la información nutrimental. Seis productos declararon más proteína o grasa de la que realmente contienen, lo que impacta directamente en la percepción del consumidor.

Además, el estudio pone sobre la mesa una diferencia que suele pasar desapercibida: no es lo mismo una salchicha “de pavo” que una “con pavo”. En el primer caso, toda la proteína cárnica proviene de esta ave, mientras que en el segundo se trata de una mezcla donde el pavo puede representar solo una fracción.

Esta distinción no es menor. “La denominación del producto debe reflejar su composición real”, subraya el análisis. Sin embargo, en la práctica, muchos consumidores no revisan el porcentaje específico indicado en la etiqueta.

· Salchicha “con pavo” incluye mezcla de carnes

· Salchicha “de pavo” contiene únicamente esa proteína

· El porcentaje real debe aparecer en ingredientes

UN MERCADO SIN NORMA ESPECÍFICA Y CON AMPLIA VARIEDAD

Un dato que llama la atención es la ausencia de una Norma Oficial Mexicana específica para salchichas. Actualmente, el referente es la norma NMX-F-065-1984, que establece criterios para productos tipo Viena o Frankfurt, con al menos 60% de carne de res y cerdo.

Este estándar, sin embargo, no contempla las versiones elaboradas con pavo, lo que ha abierto la puerta a una amplia diversidad de formulaciones en el mercado. De ahí que existan diferencias notables en calidad, composición y valor nutrimental.

Dentro del estudio, también se identificaron marcas que sí cumplen con ser 100% de pavo, como Capistrano Selección, Great Value, Lala Plenia Naturalés, Parma Sabori y San Rafael Delicatessen Balance, así como Peñaranda en la categoría de pechuga de pavo.

Las salchichas continúan siendo un alimento práctico y de consumo frecuente en México, presente en preparaciones cotidianas como desayunos y comidas rápidas. Sin embargo, el análisis de Profeco evidencia que detrás de su practicidad existe una compleja realidad en términos de composición y etiquetado.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS SALCHICHAS

· Los nitritos no solo conservan el color, también ayudan a inhibir bacterias como el Clostridium botulinum

· El término “Frankfurt” proviene de la ciudad alemana Frankfurt, donde se popularizó este tipo de embutido

· En México, el consumo de salchichas ha crecido por su bajo costo y facilidad de preparación, especialmente en zonas urbanas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Salud

Organizaciones


Profeco

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Gobernadora interina de Sinaloa

Gobernadora interina de Sinaloa
NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila

NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila
En su primer discurso como mandataria estatal, Bonilla Valverde calificó de “falsas” y “dolosas” las acusaciones de narcotráfico contra Rocha Moya.

Se encuentran sinaloenses en incertidumbre tras salida de Rocha Moya
Sheinbaum explica por qué la Guardia Nacional brinda seguridad a Rocha Moya tras dejar el cargo en medio de investigaciones.

Sheinbaum revela que Guardia Nacional protege a Rocha Moya tras pedir licencia como gobernador... ‘Como a cualquier otro’
Aprende qué es el Salario Diario Integrado del IMSS, cómo revisarlo y qué hacer si no coincide con lo que reporta tu patrón.

Salario Diario Integrado del IMSS... ¿Qué hacer si no coincide con el salario que reporta tu patrón?
Noticias del fin de semana en México: Rubén Rocha pide licencia; clima en México; Dwayne Johnson fue detenido en Hollywood

Noticias del fin de semana en México: Rubén Rocha pide licencia; clima en México; Dwayne Johnson fue detenido en Hollywood
Carin León vence al frío y hace cantar al público saltillense en concierto

Carin León vence al frío y hace cantar al público saltillense en concierto
Henry Martín descontó desde el punto penal y acerca al América en el segundo tiempo.

Dos penales rescatan al Club América frente a Pumas en la Ida de Cuartos de Final