Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales

En los años 90, $2,500 pesos mexicanos no eran cambio suelto. Era dinero fuerte, de esos que se ahorraban durante meses para cumplir un sueño gamer. Con esa cantidad podías comprarte una Super Nintendo o un Sega CD, dos máquinas que representaban la cúspide del entretenimiento digital en su época. Si ajustamos ese monto a la inflación, hoy equivaldría a aproximadamente $14,000 pesos, prácticamente lo mismo que cuesta una PlayStation 5 o una Nintendo Switch OLED. En términos reales, el esfuerzo económico era igual o incluso mayor que el actual.

La diferencia es que en 1993 no solo comprabas una consola: comprabas estatus gamer, prestigio entre amigos y acceso a mundos que parecían magia pura. SUPER NINTENDO: LA CONSOLA QUE DEFINIÓ UNA GENERACIÓN La Super Nintendo (SNES) era, sin exagerar, la consola obligatoria. Su catálogo sigue siendo considerado uno de los mejores de la historia: · Super Mario World

· The Legend of Zelda: A Link to the Past · Super Metroid · Donkey Kong Country · Street Fighter II Turbo · Chrono Trigger Nintendo entendía que el poder no lo era todo: la jugabilidad, la música y el diseño estaban en otro nivel. Muchos géneros modernos nacieron o se perfeccionaron en esta consola. Encender una SNES era un ritual sagrado: meter el cartucho, cruzar los dedos, soplarlo “por si acaso”, y esperar ese momento glorioso en el que la pantalla arrancaba y sabías que te esperaba una aventura legendaria. SEGA CD: LA PROMESA DEL FUTURO EN DISCO El Sega CD representaba el lado experimental del gaming noventero. Sega apostó por el formato CD, música con calidad superior, escenas en video y juegos que se sentían más cinematográficos. Títulos como: · Sonic CD