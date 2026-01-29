Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales

29 enero 2026
    En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre cuánto valían $2,500 pesos en 1993, el precio real de una Super Nintendo o Sega CD, y por qué comprar una consola en los 90 era como adquirir hoy una PS5

En los años 90, $2,500 pesos mexicanos no eran cambio suelto. Era dinero fuerte, de esos que se ahorraban durante meses para cumplir un sueño gamer. Con esa cantidad podías comprarte una Super Nintendo o un Sega CD, dos máquinas que representaban la cúspide del entretenimiento digital en su época.

Si ajustamos ese monto a la inflación, hoy equivaldría a aproximadamente $14,000 pesos, prácticamente lo mismo que cuesta una PlayStation 5 o una Nintendo Switch OLED. En términos reales, el esfuerzo económico era igual o incluso mayor que el actual.

La diferencia es que en 1993 no solo comprabas una consola: comprabas estatus gamer, prestigio entre amigos y acceso a mundos que parecían magia pura.

SUPER NINTENDO: LA CONSOLA QUE DEFINIÓ UNA GENERACIÓN

La Super Nintendo (SNES) era, sin exagerar, la consola obligatoria. Su catálogo sigue siendo considerado uno de los mejores de la historia:

· Super Mario World

· The Legend of Zelda: A Link to the Past

· Super Metroid

· Donkey Kong Country

· Street Fighter II Turbo

· Chrono Trigger

Nintendo entendía que el poder no lo era todo: la jugabilidad, la música y el diseño estaban en otro nivel. Muchos géneros modernos nacieron o se perfeccionaron en esta consola.

Encender una SNES era un ritual sagrado: meter el cartucho, cruzar los dedos, soplarlo “por si acaso”, y esperar ese momento glorioso en el que la pantalla arrancaba y sabías que te esperaba una aventura legendaria.

SEGA CD: LA PROMESA DEL FUTURO EN DISCO

El Sega CD representaba el lado experimental del gaming noventero. Sega apostó por el formato CD, música con calidad superior, escenas en video y juegos que se sentían más cinematográficos.

Títulos como:

· Sonic CD

· Night Trap

· Lunar: The Silver Star

· Snatcher (obra de culto de Hideo Kojima)

Aunque comercialmente no fue un fenómeno masivo, sí fue una consola adelantada a su tiempo, equivalente a lo que hoy representa comprar tecnología de nueva generación apenas sale al mercado.

Era la consola del gamer que quería presumir innovación y sentirse parte del futuro.

EL ESFUERZO ECONÓMICO: AYER ERA TAN PESADO COMO HOY

En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola podía representar uno o dos meses de salario promedio en México. No era una compra impulsiva; era una meta, un premio, un logro personal o familiar.

La consola se cuidaba como tesoro:· Nada de controles maltratados· Los cables se acomodaban con respeto· Los cartuchos se prestaban solo a amigos de confianza

Hoy, comprar una PS5 o una Nintendo Switch implica un sacrificio similar, pero antes la consola era el centro absoluto del entretenimiento en casa.

ANTES NO HABÍA INTERNET, PERO SÍ LEYENDAS GAMER

Los trucos no se buscaban en Google. Se conseguían en:

· Revistas como Club Nintendo

· Rumores del salón

· Consejos escritos en papel

Descubrir un secreto en Donkey Kong Country, terminar Super Metroid al 100% o dominar los combos en Street Fighter II se sentía como desbloquear un código prohibido.

No había DLC, no había parches, no había microtransacciones.

El juego venía completo, y punto.

NOSTALGIA GAMER: NO ERA SOLO JUGAR, ERA CRECER

Para muchos, la SNES o el Sega CD fueron:

· Su primera gran consola

· Su primer fandom gamer

· El inicio de una pasión de por vida

Hoy los juegos son más grandes, más realistas y más conectados, pero la emoción de descubrir Hyrule por primera vez, vencer un jefe imposible o rentar un cartucho el fin de semana sigue siendo un recuerdo imposible de reemplazar.

Esa época no solo creó gamers...creó historia.

DATOS CURIOSOS

· $2,500 pesos en 1993 - $14,000 pesos hoy

· La SNES vendió más de 49 millones de unidades

· Sonic CD es considerado uno de los mejores juegos 2D de Sonic

· Snatcher se convirtió en título de culto por su narrativa adulta

· Muchas franquicias actuales nacieron en la era SNES

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

