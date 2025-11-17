¡Al fin! Disney lanza el primer tráiler del live action de Moana: llegará a los cines en julio de 2026

Ya es una realidad: Disney reveló el primer adelanto del live action de ‘Moana’, en el que además de presentar a su protagonista cantando una de las partes musicales más icónicas de la cinta, se ofrece un vistazo a los demás personajes que formarán parte de la nueva producción basada en la película animada de 2016.

Junto con el clip de casi un minuto, Disney confirmó que el estreno será el 10 de julio de 2026, justo a una década del lanzamiento original que integró a Moana al grupo de princesas de la compañía.

Al igual que en la cinta animada, Dwayne Johnson volverá a interpretar a ‘Maui’, el poderoso semidiós que acompaña a la joven y aventurera Moana en su misión por salvar su isla y a sus habitantes.