¡Al fin! Disney lanza el primer tráiler del live action de Moana: llegará a los cines en julio de 2026
La cinta protagonizada por Catherine Laga‘aia y Dwayne Johnson incluirá las canciones originales que en 2016 marcaron a una generación y regalaron un nuevo éxito musical a la empresa de ‘Mickey Mouse’
Ya es una realidad: Disney reveló el primer adelanto del live action de ‘Moana’, en el que además de presentar a su protagonista cantando una de las partes musicales más icónicas de la cinta, se ofrece un vistazo a los demás personajes que formarán parte de la nueva producción basada en la película animada de 2016.
Junto con el clip de casi un minuto, Disney confirmó que el estreno será el 10 de julio de 2026, justo a una década del lanzamiento original que integró a Moana al grupo de princesas de la compañía.
Al igual que en la cinta animada, Dwayne Johnson volverá a interpretar a ‘Maui’, el poderoso semidiós que acompaña a la joven y aventurera Moana en su misión por salvar su isla y a sus habitantes.
CAMBIOS EN EL ELENCO
Aunque Johnson regresa para dar vida a su papel de las películas animadas, Moana ya no será interpretada por Auli’i Cravalho.
“Profundamente honrado de anunciar que estamos trayendo la hermosa historia de Moana a la gran pantalla en acción real”, dijo el protagonista de Black Adam y Código Traje Rojo cuando en 2023 se reveló que participaría en este proyecto.
La primera película animada de Moana fue dirigida por John Musker y Ron Clements, con guión de Jared Bush y música de Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda y Opetaia Foaʻi. Para esta versión, Bush regresa como coguionista junto a Dana Ledoux Miller, bajo la dirección de Thomas Kail.
El live action cuenta con Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y Beau Flynn como productores. Mark Mancina vuelve a componer la banda sonora, y Lin-Manuel Miranda