$!¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa

México es un país megadiverso de arañas, y aunque sólo 44 de las casi 2 mil 600 especies de arácnidos que hay a lo largo del país son de importancia médica, existe la necesidad de reconocer a los ejemplares peligrosos para saber cómo reaccionar. ¿CUÁNDO INICIA LA TEMPORADA DE ARAÑAS EN MÉXICO? En nuestro país, no hay una temporada específica de arañas en México, ya que están presentes durante todo el año. México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos. En general, las arañas pueden encontrarse en diferentes momentos y en diferentes regiones del país. TE PUEDE INTERESAR: Araña violinista... ¿Cuándo inicia la temporada en México de esta peligrosa especie y cómo identificarla? Sin embargo, es en la temporada de calor o lluvias cuando se reportan más avistamientos de arácnidos en el territorio mexicano por lo que es importante tomar en cuenta el tipo de especie que habita por región así como su peligrosidad. En México, existen especies de arañas venenosas de las que debemos cuidarnos como la viuda negra y la araña de rincón o violinista. Es recomendable tomar precauciones al manipular objetos en áreas donde las arañas pueden anidar, como jardines, áticos o áreas poco transitadas. ¿CUÁLES SON LAS ARAÑAS DE IMPORTANCIA MÉDICA EN MÉXICO? Según el investigador Alejandro Valdez Mondragón, responsable del Laboratorio de Aracnología del Instituto de Biología de la UNAM, en el mundo hay cerca de 50 mil especies de arañas, mientras que en México se estima la presencia de entre 2 mil 500 y 2 mil 600, y de todas ellas tan sólo el 1.69% tienen importancia médica y representan un riesgo a la salud humana. En el país sólo hay dos géneros, de los siete que en el mundo generan problemas por mordeduras venenosas, y se trata de los Latrodectus, las viudas negras o arañas capulinas, y los Loxosceles, las arañas violinistas, las cuales llaman la atención por su presencia en México. ¿Cómo identificarlas estas peligrosas arañas? En cuanto a las especies de Latrodectus, en México sólo hay tres especies registradas y su veneno es una neurotoxina, mientras que en las arañas violinistas hay 43 especies registradas, más algunas nuevas que están actualmente bajo investigación, por lo que el país es una de las regiones con mayor presencia de esta especie.

¿CÓMO IDENTIFICAR A UNA VIUDA NEGRA? Las arañas viuda negra tienen un aspecto muy característico que las hace relativamente fáciles de identificar. Aquí te indicamos algunas características para reconocerlas: Tamaño y forma: Las viudas negras son arañas de tamaño mediano, con un cuerpo ovalado y redondeado y unas patas delgadas y largas. Los machos son más pequeños y delgados que las hembras, y tienen patas más largas en relación a su tamaño. Color: Las hembras adultas tienen un cuerpo negro brillante, con un dibujo en forma de reloj de arena rojo o naranja en la parte inferior del abdomen. El resto del cuerpo es negro y brillante. Los machos, en cambio, suelen tener el cuerpo negro con manchas blancas o grises. Telaraña: Las viudas negras suelen construir telarañas irregulares y desordenadas, en forma de túnel o de saco, en lugares oscuros y protegidos, como grietas, troncos, piedras o debajo de objetos. Las telarañas son muy resistentes y pegajosas. ¿Qué hacer si me muerde una viuda negra? Si te muerde una araña viuda negra, es importante buscar atención médica de inmediato. La mordedura de una viuda negra puede ser muy peligrosa debido a la toxicidad de su veneno, y es necesario recibir tratamiento adecuado lo más pronto posible. El dolor de una picadura de una araña viuda negra aparecerá de inmediato, empezarás a notar pequeñas heridas en la zona dañada, además de presentar hinchazón progresiva. Ante este tipo de situaciones deberás de actuar de inmediato: • Llama al servicio de emergencias o dirígete al hospital inmediatamente. Es importante que te atiendan lo más pronto posible. • Intenta capturar la araña si es posible, para que los médicos puedan identificar la especie de araña y evaluar el tratamiento adecuado. • Lava la zona afectada con agua y jabón. • Coloca hielo en la zona de la mordedura para ayudar a reducir la hinchazón. • No tomes analgésicos a menos que sean recetados por un médico. • No intentes hacer cortes en la zona de la mordedura ni succionar el veneno, ya que esto puede empeorar la situación. Es importante tener en cuenta que las mordeduras de viuda negra pueden ser muy peligrosas y es mejor tomar precauciones para evitar el contacto con estas arañas. Si crees que hay viudas negras en tu hogar o en las zonas cercanas, busca la ayuda de un experto para la eliminación segura y adecuada de estos arácnidos. ¿CÓMO SON LAS ARAÑAS VIOLINISTA?