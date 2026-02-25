El escondite secreto de Jeffrey Epstein en París queda al descubierto tras nuevas y escalofriantes

Escalofriantes fotografías recién publicadas del apartamento de Jeffrey Epstein en París revelan una mesa de masajes, juguetes sexuales y paredes cubiertas con imágenes de mujeres desnudas, incluida una que muestra al pedófilo muerto acostado junto a dos mujeres en topless.

Las inquietantes imágenes, publicadas por el periódico francés Le Parisien, expusieron el sórdido escondite de 18 habitaciones del multimillonario financiero caído en desgracia en la Avenida Foch, con una cámara de masajes de paredes rojas y una iluminación inquietante que los fiscales de París creen que fue utilizada para llevar a cabo atroces crímenes sexuales.

Una imagen mostraba una habitación oscura donde un cajón contenía dos grandes vibradores de varita.

El medio también publicó fotos tomadas por la policía local durante una investigación de 2019 sobre violaciones presuntamente cometidas dentro del apartamento de lujo por Jean-Luc Brunel , un agente de modelos francés y viejo amigo de Epstein.

Brunel fue encontrado muerto en su celda de la prisión de París mientras esperaba juicio por violar a una menor. También estaba siendo investigado por tráfico de menores, algunos de tan solo 12 años.

Las autoridades dijeron que se ahorcó con sábanas.

La siniestra guarida de Epstein , comprada en 2001, está bañada en tonos de rojo, naranja y rosa, con papel tapiz de dragón en la “sala china”, un estudio de cuero rojo, una “rotonda” con una alfombra de piel de oso con vista al Arco de Triunfo y paredes cubiertas de fotos de mujeres desnudas, muestran las espeluznantes imágenes.

La propiedad también ostentaba una decoración animal peculiar, desde cuernos de antílope y una cría de elefante y un buitre disecados hasta muebles cubiertos con pieles de tigre sintéticas. También incluía sauna y gimnasio.

Después de que el Departamento de Justicia publicara millones de archivos vinculados al delincuente sexual, los investigadores franceses abrieron dos nuevas investigaciones este mes : una sobre trata de personas y otra sobre presuntos delitos financieros.

También se están revisando materiales antiguos de la investigación de Brunel.

“Esperamos que todos estos datos nos ayuden a obtener una visión bien informada, muy amplia y panorámica [del caso]”, dijo la fiscal jefe de París, Laure Beccuau, según informó el Times.

La masiva filtración de archivos del Departamento de Justicia ya ha dado como resultado el arresto del deshonrado expríncipe Andrés , una investigación francesa sobre el exministro de Cultura Jack Lang y ha obligado a otros multimillonarios y figuras de alto perfil a renunciar a puestos importantes.

El interés público en el caso de Epstein se intensificó después de que el FBI y el Departamento de Justicia publicaran un memorando conjunto en julio pasado concluyendo que se suicidó en la cárcel y no mantenía una “lista de clientes” de hombres ricos y poderosos a quienes traficaba con niñas de hasta 14 años, contrariamente a la especulación generalizada.

Epstein murió en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual.