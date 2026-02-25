¿Qué tiene Trump en la mano?... manchas que cubre con maquillaje desatan ola de especulaciones sobre su salud

El detalle llamó la atención cuando el mandatario se sujetó de la tribuna, momento en que las cámaras captaron con claridad la marca. Aunque en ocasiones anteriores ya se habían visto hematomas similares, esta vez la extensión parecía mayor, lo que detonó especulaciones sobre un posible deterioro en su salud .

La mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a convertirse en tema de conversación pública después de que durante su discurso sobre el Estado de la Unión se observara una mancha más extensa en su extremidad derecha . Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, mostraron un tono grisáceo que contrastaba con el maquillaje aplicado para disimularla.

Fuentes cercanas al entorno presidencial han señalado que el maquillaje se utilizó como una medida estética para evitar distracciones mediáticas, aunque el contraste con el característico tono de piel del mandatario terminó generando el efecto contrario y multiplicando la conversación digital.

LAS EXPLICACIONES OFICIALES Y LAS DUDAS

El propio presidente ha minimizado el tema en distintas ocasiones. Ante cuestionamientos de periodistas, afirmó que se trataba simplemente de un moretón causado por un golpe accidental contra una mesa, calificando como “noticias falsas” cualquier insinuación sobre problemas médicos mayores.

“Es solo un moretón, nada más”, declaró el presidente al restar importancia a las imágenes difundidas.

Por su parte, la Casa Blanca ha explicado que los hematomas visibles en sus manos podrían estar relacionados con una combinación de factores: apretones de mano frecuentes durante eventos oficiales y el consumo de aspirinas como parte de su tratamiento cardiovascular. Este tipo de medicamentos puede favorecer la aparición de moretones, especialmente en personas mayores.

Sin embargo, fotografías tomadas semanas antes durante el Foro Económico Mundial en Davos mostraron marcas similares incluso en la mano izquierda, lo que generó nuevas interrogantes sobre si existe una condición subyacente que no ha sido detallada públicamente.

EDAD, SALUD Y ESPECULACIÓN PÚBLICA

Las dudas también se alimentan del factor edad. Con 79 años, Trump es el presidente de mayor edad en asumir el cargo en la historia estadounidense, un elemento que inevitablemente coloca su estado físico bajo mayor escrutinio mediático y político. En eventos recientes también se le ha observado con ligera hinchazón en las piernas y episodios de aparente somnolencia.

En julio, autoridades gubernamentales informaron que el mandatario fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición considerada benigna pero común en adultos mayores. Esta afección ocurre cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente, provocando acumulación de sangre, inflamación y cambios en la piel.

“La combinación de actividad pública intensa y medicación puede producir hematomas visibles”, explicó un portavoz oficial.

Especialistas señalan que la enfermedad puede tratarse con medicamentos, compresión o procedimientos médicos específicos, y no necesariamente implica riesgos graves si se mantiene bajo control clínico.

DATOS CURIOSOS

· La insuficiencia venosa crónica afecta aproximadamente al 10–30 % de los adultos en países occidentales.

· Los anticoagulantes y la aspirina aumentan la facilidad para presentar moretones.

· El escrutinio sobre la salud presidencial en Estados Unidos ha sido históricamente alto, especialmente en mandatarios de edad avanzada.

El episodio refleja cómo, en la era de la hiperexposición digital, incluso detalles físicos menores pueden convertirse en debates globales sobre la salud presidencial, mezclando información médica, percepción pública y narrativa política en tiempo real.