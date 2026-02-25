Mario Delgado sube presupuesto de La Escuela es Nuestra a 26 mil mdp y amplía cobertura en 2026

Noticias
/ 25 febrero 2026
    Mario Delgado sube presupuesto de La Escuela es Nuestra a 26 mil mdp y amplía cobertura en 2026
    Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes del programa es la entrega directa del presupuesto. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La dependencia planteó que el programa apunta a mejorar planteles de educación básica y media superior con decisiones tomadas por la comunidad

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el programa La Escuela es Nuestra contará con un presupuesto de 26 mil millones de pesos para 2026, como parte de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

De acuerdo con lo expuesto, los recursos se destinarán a mejorar las condiciones de casi 75 mil planteles de educación básica y media superior en el país, con una estimación de 8.5 millones de estudiantes beneficiados.

Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes del programa es la entrega directa del presupuesto, el cual se deposita sin intermediarios a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

Indicó que estos comités, integrados por la comunidad escolar, determinan el destino de los recursos, con opciones que incluyen rehabilitación de espacios, equipamiento tecnológico, ampliación de aulas y mejora de servicios básicos.

La SEP reportó que en 2025 el programa operó con un presupuesto de 25 mil millones de pesos y atendió a más de 69 mil escuelas de nivel básico; además, incorporó por primera vez a 6 mil 317 planteles de educación media superior.

El titular de la dependencia sostuvo que la inclusión del bachillerato en esta estrategia busca incentivar la conclusión de estudios en instalaciones adecuadas, y que el aumento presupuestal para 2026 permitirá ampliar el alcance del programa. Con información de Excélsior

Temas


Presupuesto

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

