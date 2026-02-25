Morena presiona por eliminar el fuero y PVEM, PRI y PAN advierten que frenarán la reforma electoral

CDMX.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó de “lamentable” que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya integrado la erradicación del fuero de congresistas federales en su propuesta de reforma electoral, al considerar que se trata de un reclamo ciudadano y una “deuda histórica”.

Entrevistado en San Lázaro, el legislador sostuvo que eliminar la protección para que pueda ejercerse acción penal contra funcionarios que actúen contra la ley es parte de la lucha contra la impunidad y los privilegios. “Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo”, declaró.

Ramírez Cuéllar señaló que la Presidenta le manifestó estar de acuerdo con suprimir el fuero, pero que el tema no fue contemplado por quienes elaboraron la iniciativa. Afirmó que no incluirlo “es un mal mensaje” y la exhortó a modificar la propuesta para integrar ese punto.

En paralelo, en el Senado se anticiparon resistencias a la iniciativa. El senador del PVEM Luis Armando Melgar dijo que votará en contra al considerar que, en los términos anunciados, representa un “retroceso democrático”, y aseguró que dentro de su bancada hay votos suficientes para que “no pase”.

Melgar cuestionó cambios sobre representación y autonomía electoral, y afirmó que su grupo revisará lo que llegue al Congreso, pero que no acompañará medidas relacionadas con plurinominales ni con ajustes que, a su juicio, debiliten al Instituto Nacional Electoral.

Desde el PRI, el coordinador en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que su bancada votará contra la reforma, a la que calificó como “Ley Maduro”, al señalar que busca debilitar al INE y afectar a la oposición. Sostuvo que se trata de un planteamiento con rasgos autoritarios y criticó la disminución de recursos y cambios en estructuras electorales.

En la Cámara de Diputados, el coordinador priista Rubén Moreira Valdez también rechazó la propuesta y aseguró que “derrumba a la democracia”, al advertir que reduce capacidades de las autoridades electorales, incrementa opacidad y busca disminuir a la oposición. Dijo confiar en que fuerzas aliadas del oficialismo frenen el proyecto.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, garantizó que su grupo parlamentario votará en contra y que “no habrá sorpresas”. Argumentó que la iniciativa no contempla sanciones severas para partidos y candidatos que reciban apoyo o financiamiento del crimen organizado, lo que consideró un problema central del sistema democrático.