Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey

México
/ 25 febrero 2026
    Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles. CORTESÍA

La obra forma parte de uno de los proyectos más vanguardistas del estado de Nuevo León

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles.

La obra forma parte de uno de los proyectos más vanguardistas del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026

”Este puente a ayudar a quer toda la gente de Morones, del Distrito aquí de Medicina, donde está el (Hospital) San José, Tec y toda el área de Independencia puedan accesar a la Línea 4 del Metro y tener esa movilidad que siempre debimos tener”, explicó el mandatario estatal.

El proyecto consiste en un puente peatonal en el Par Vial de las Avenidas Morones Prieto y Constitución.

Al evento también asistió el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, José Francisco Ibargüengoytia Borrego, quien precisó que la obra presenta un avance superior al 40 por ciento.

El proyecto tiene por objetivo brindar infraestructura que beneficiará a mil 300 usuarios de las avenidas Morones Prieto y Constitución a la altura de la Torre Rise.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León tendrá primera empresa en Latinoamérica de robots humanoides

Serán 206 metros lineales con una altura total de 50 metros y tendrá un puente en arco con tensores que permitirán conectar con equipamiento urbano y de movilidad de la avenida Constitución, como desarrollos de usos mixtos, comercios, equipamiento hospitalario y oficinas.

Además, con la pasarela central, se enlazará de forma peatonal el Par Vial en la estación Obispado que ofrecerá un mirador turístico que servirá para apreciar las vistas más emblemáticas del skyline de la ciudad.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

