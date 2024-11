¿Cuánto te pagarán de aguinaldo en 2024 si ganas 4, 8 o 12 mil pesos al mes en México?

Incluso aquellos empleados que no hayan cumplido un año completo de trabajo también tienen derecho a recibir una parte proporcional del aguinaldo, calculado en función de los días trabajados. En este sentido, el aguinaldo no solo es un beneficio económico, sino una medida de equidad para quienes ingresaron al empleo de manera parcial durante el año.

El aguinaldo es una prestación obligatoria que se otorga a los trabajadores como un bono anual de gratificación. La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores regidos por esta normativa tienen derecho a recibirlo, sin importar su puesto, antigüedad, tipo de contrato o el hecho de ser sindicalizados o no. Esto incluye a trabajadores de base, confianza, eventuales, comisionistas, agentes de seguros, vendedores y otros.

El cierre del año en México está marcado por una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores: el aguinaldo. Esta gratificación anual, estipulada por la Ley Federal del Trabajo , es un derecho que todos los empleados deben recibir antes del 20 de diciembre y que equivale, como mínimo, a 15 días de salario . A continuación, te explicamos cómo se calcula, a quién le corresponde y qué hacer en caso de no recibirlo a tiempo.

¿CUÁNTO TE DEBERÁN PAGAR DE AGUINALDO SI GANAS 4, 8 O 12 MIL PESOS?

El cálculo del aguinaldo varía dependiendo de si el trabajador tiene un salario fijo o variable. Para los trabajadores con salario fijo, el procedimiento es sencillo: se toma el salario diario y se multiplica por 15 días. En el caso de los trabajadores con salario variable, es necesario calcular el promedio del ingreso diario en los últimos 30 días laborados y luego multiplicarlo por 15.

La Profedet responde la siguiente pregunta sobre el aguinaldo que reciben los trabajadores que mantiene un salario fijo:

P: “¿Qué cantidad debo recibir de aguinaldo? ¿Cómo calculo mi aguinaldo?”

R: “Por lo menos 15 días. Para su cálculo se debe considerar el salario base o lo que ordinariamente se percibe por día laborado. Salario por 15 es igual a Tu Aguinaldo.”

Ejemplo de cálculo para salario fijo:

Si un trabajador gana un salario neto de $4,000 al mes, el cálculo sería el siguiente:

1. Dividir el salario mensual entre 30 días: $4,000 / 30 = $200 (salario neto diario).

2. Multiplicar el salario diario por 15 días: $200 x 15 = $2,000.

En este caso, el aguinaldo del trabajador sería de $2,000.

Ejemplo de cálculo para salario de $8,000:

1. Dividir el salario mensual entre 30 días: $8,000 / 30 = $266.67 (salario neto diario).

2. Multiplicar el salario diario por 15 días: $266.67 x 15 = $4,000.

Este trabajador recibiría un aguinaldo de $4,000.

Ejemplo para un salario mensual de $12,000:

$12,000 / 30 = $400 (salario neto diario).

$400 x 15 = $6,000 de aguinaldo.

¿Sigues sin saber cuánto vas a recibir de aguinaldo o quieres probar otras cantidades? Puedes utilizar la calculadora que te dejamos en este enlace. Recuerda que debes de ingresar tu salario neto, que es lo que el empleador te paga una vez realizado la reducción de impuestos y seguro.

¿CUÁNDO TE DEBEN DE PAGAR EL AGUINALDO EN MÉXICO?

El aguinaldo es un derecho irrenunciable, lo que significa que no se puede renunciar a esta prestación, y su no pago puede derivar en reclamaciones ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año, por lo que si un trabajador no recibe su aguinaldo dentro de este plazo, tiene derecho a reclamarlo.

En caso de que el aguinaldo no se pague en tiempo y forma, los trabajadores pueden acudir a la PROFEDET para recibir asesoría gratuita. Esta institución también ofrece representación legal si el trabajador decide presentar una demanda. Además, la ley establece que el trabajador tiene hasta un año después del incumplimiento para realizar la reclamación.