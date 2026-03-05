¡Cuidado!... Esto son los 3 insectos más peligrosos en México que pueden invadir tu hogar en esta temporada de calor

5 marzo 2026
    ¡Cuidado!... Esto son los 3 insectos más peligrosos en México que pueden invadir tu hogar en esta temporada de calor
    Especialistas advierten que tres especies destacan por su capacidad de causar problemas de salud cuando entran en contacto con las personas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Con la llegada del calor en México aumentan los insectos peligrosos que pueden invadir las viviendas. Conoce cuáles son los tres más comunes y por qué representan un riesgo

Con el aumento de las temperaturas en gran parte de México, la presencia de insectos dentro de las viviendas suele incrementarse de forma notable. Durante la primavera y el verano, el clima cálido crea condiciones ideales para que diferentes especies se reproduzcan, se desplacen con mayor facilidad y busquen refugio dentro de los hogares.

Especialistas en salud ambiental explican que el calor, combinado con la humedad y la disponibilidad de alimento, provoca que muchos insectos se acerquen a zonas habitadas. Espacios como patios, jardines, bodegas o áreas poco ventiladas pueden convertirse en refugios ideales para estos animales.

Aunque la mayoría de los insectos que aparecen en casa son inofensivos, existen algunos cuya presencia genera preocupación debido a su capacidad de causar picaduras peligrosas, reacciones alérgicas o incluso transmitir enfermedades.

TE PUEDE INTERESAR: Araña violinista... ¿Cuándo inicia la temporada en México de esta peligrosa especie y cómo identificarla?

LOS TRES INSECTOS MÁS PELIGROSOS QUE PUEDEN INVADIR TU CASA

Durante la temporada de calor, especialistas en control de plagas y salud pública señalan que existen tres especies particularmente peligrosas que pueden aparecer dentro de los hogares en México.

Alacrán

Araña violinista

Chinche besucona

El alacrán es probablemente el más temido. Su picadura puede provocar dolor intenso, hormigueo, dificultad para respirar y, en casos graves, complicaciones que requieren atención médica inmediata. Estos animales suelen esconderse en zapatos, ropa o grietas de paredes y muebles.

La araña violinista, conocida por la marca similar a un violín en su cuerpo, también representa un riesgo importante. Su mordedura puede generar lesiones en la piel, inflamación severa e incluso necrosis en los tejidos afectados.

En tanto, la chinche besucona es menos conocida por muchas personas, pero puede transmitir la enfermedad de Chagas, una infección causada por un parásito que afecta principalmente al corazón y al sistema digestivo si no se detecta a tiempo.

POR QUÉ APARECEN MÁS DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR

El aumento de la temperatura acelera el metabolismo y la actividad de muchos insectos, lo que explica por qué su presencia aumenta durante los meses más cálidos del año. Además, en esta época también se incrementa su reproducción y movilidad.

Los expertos explican que estos animales buscan lugares oscuros, frescos o poco transitados dentro de las viviendas. Por ello, áreas como sótanos, bodegas, garajes o rincones con objetos almacenados pueden convertirse en escondites ideales.

“El calor provoca que los insectos salgan con mayor frecuencia en busca de alimento y refugio, lo que incrementa las probabilidades de encontrarlos dentro de las casas”, señalan especialistas en control de plagas.

En regiones donde las temperaturas superan los 30 grados, la actividad de estas especies puede aumentar de forma considerable, especialmente durante la noche, cuando muchos de ellos salen a buscar alimento.

TE PUEDE INTERESAR: Araña Violinista... ¿cómo actuar si te pica y que tan peligroso es?

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS INSECTOS PELIGROSOS EN MÉXICO

México es uno de los países con mayor diversidad de alacranes en el mundo, con más de 200 especies registradas.

• La araña violinista es considerada una de las arañas más peligrosas del continente americano debido al potente veneno que posee.

• La chinche besucona recibe su nombre porque suele picar cerca de los labios o los ojos mientras las personas duermen.

• Muchos de estos insectos son nocturnos, por lo que su actividad aumenta durante la noche cuando salen a buscar alimento o refugio.

