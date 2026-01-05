Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
El SAT permite consultar el RFC en línea, una herramienta útil para quienes necesitan recuperar su registro fiscal sin acudir a oficinas
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se mantiene como un requisito clave para la vida fiscal en México. Este identificador es solicitado por empleadores, instituciones financieras y dependencias gubernamentales, por lo que contar con él resulta indispensable para realizar trámites formales.
A continuación se detalla cómo consultarlo de manera rápida y sencilla utilizando la CURP.
QUÉ ES EL RFC Y PARA QUÉ SIRVE
El RFC es un número emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permite a personas físicas y morales cumplir con sus obligaciones fiscales.
Este registro es necesario para actividades como la emisión de facturas, contratación laboral formal, presentación de declaraciones y la obtención de documentos fiscales
Asimismo, el RFC es fundamental para incorporarse al mercado laboral, ya sea como empleado, profesionista independiente o empresario. Sin este registro, no es posible emitir comprobantes fiscales ni cumplir con trámites ante el SAT.
CONSULTA DEL RFC EN LÍNEA CON TU CURP
En caso de no recordar el número de RFC o no contar con una copia física, el SAT dispone de un procedimiento digital para consultarlo. Esta consulta puede realizarse en línea utilizando la Clave Única de Registro de Población (CURP).
El trámite se lleva a cabo desde la plataforma oficial del SAT y requiere el llenado de un formulario electrónico para validar la identidad.
PASOS PARA CONSULTAR EL RFC CON CURP
Para realizar la consulta en línea, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Acceder a la página oficial del SAT.
2. Ingresar al apartado “Trámites del RFC”.
3. Seleccionar la opción de validación del RFC.
4. Dentro de ese menú, elegir “Consultar el RFC mediante CURP”.
5. Dar clic en “Ejecutar en línea”.
Posteriormente, el sistema solicitará capturar:
- CURP
- Código postal
- Año de nacimiento
- Entidad federativa donde se tramitó el RFC por primera vez
- Número telefónico
- Otros datos personales requeridos en el formulario
Una vez completada la información, el sistema mostrará el RFC correspondiente.
CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL RFC
El RFC se estructura a partir de datos personales y una homoclave asignada por el SAT. Para personas físicas, su composición es la siguiente:
- Dos primeras letras del apellido paterno
- Primera letra del apellido materno
- Primera letra del nombre
- Año de nacimiento (dos dígitos)
- Mes de nacimiento (dos dígitos)
- Día de nacimiento (dos dígitos)
- Homoclave de tres caracteres (dos dígitos y una letra)
Contar con el RFC facilita la realización de trámites fiscales y laborales en México. Su consulta en línea mediante CURP representa una alternativa digital para quienes requieren recuperar el número o verificar su información sin acudir a oficinas.