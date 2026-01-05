$!Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se mantiene como un requisito clave para la vida fiscal en México. Este identificador es solicitado por empleadores, instituciones financieras y dependencias gubernamentales, por lo que contar con él resulta indispensable para realizar trámites formales.

A continuación se detalla cómo consultarlo de manera rápida y sencilla utilizando la CURP.

TE PUEDE INTERESAR: Crece el ‘trashing’: ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos para robar información

QUÉ ES EL RFC Y PARA QUÉ SIRVE

El RFC es un número emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permite a personas físicas y morales cumplir con sus obligaciones fiscales.

Este registro es necesario para actividades como la emisión de facturas, contratación laboral formal, presentación de declaraciones y la obtención de documentos fiscales

Asimismo, el RFC es fundamental para incorporarse al mercado laboral, ya sea como empleado, profesionista independiente o empresario. Sin este registro, no es posible emitir comprobantes fiscales ni cumplir con trámites ante el SAT.