$!CURP Biométrica: ¿Recién nacidos deben realizar el nuevo trámite? Esto se sabe

En los últimos días se registró una interminable conversación sobre todo lo relacionado con el nuevo trámite que próximamente será obligatorio apara los ciudadanos mexicanos: la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica. Al tratarse de una iniciativa que apenas será implementada, han surgido dudas y cuestionamientos sobre quiénes deben tramitarla, dónde hacerlo, costos y demás.

Una de estas preguntas corresponde a ‘¿qué pasa con los recién nacidos?’. Algunas de estas situaciones fueron aclaradas por Arturo Arce Vargas, titular del Registro Nacional de Población (Renapo), en una conferencia de prensa que se llevó a cabo junto a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

¿LA CURP BIOMÉTRICA ES OBLIGATORIA PARA RECIÉN NACIDOS?

Según lo que resolvió el titular de Renapo, hasta el momento la CURP Biométrica no es obligatoria para los adultos ni para los recién nacidos o naturalizados en México.

En cuanto a los menores de edad, ningún niño o niña puede tener este registro con datos biométricos si sus padres no están en la plataforma previamente, ya que la cédula de los hijos debe estar ligada a la de padres o tutores.

Cabe recalcar que las infancias menores de 5 años de edad incluso no pueden proporcionar sus huellas dactilares, pues aún no son definitivas a esa edad. Además se toma en cuenta que los sistemas reconocimiento posiblemente no las detectarían por el tamaño de los dedos.