FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos

México
/ 26 diciembre 2025
    La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos. FGR
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

De acuerdo con las investigaciones de la FEMDO, el imputado simuló contratos de adquisición de servicios para desviar recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal

Por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con informes, el aprehendido habría fungido como excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en una prisión de Estados Unidos.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que integra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

DE ESTO SE ACUSA AL PRESUNTO EXCOLABORADOR

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015 el imputado presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios para desviar recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal. Dichos fondos habrían sido canalizados a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público.

Tras su captura, a Jesús “N” se le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladado para su certificación médica.

Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, donde el Ministerio Público Federal (MPF) solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

La FGR subrayó que la persona mencionada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

