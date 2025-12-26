Javier Aguirre entra al Top 10 de los mejores directores técnicos del 2025, según la IFFHS

Fútbol
/ 26 diciembre 2025
    Javier Aguirre entra al Top 10 de los mejores directores técnicos del 2025, según la IFFHS
    El “Vasco” Aguirre se metió al Top 10 mundial de entrenadores gracias a los títulos logrados con México. FOTO: ESPECIAL

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol reconoce al ‘Vasco’ como uno de los entrenadores más destacados del año tras su exitoso ciclo con el Tricolor

La Javier Aguirre fue incluido dentro del Top 10 de los mejores directores técnicos del mundo en 2025, de acuerdo con el ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), un reconocimiento que confirma el impacto internacional del estratega mexicano.

El técnico del Tricolor apareció en la décima posición del listado, siendo además el mejor entrenador de la Concacaf dentro de la clasificación, la cual evalúa el rendimiento, los títulos obtenidos y la consistencia competitiva de los directores técnicos a lo largo del año calendario.

La presencia de Aguirre en el Top 10 responde al sólido 2025 que firmó al frente de la Selección Mexicana, año en el que el combinado nacional logró dos títulos oficiales de gran relevancia.

TE PUEDE INTERESAR: Roberto Hernández dirigirá al Xelajú y debutará en Concacaf ante Rayados de Monterrey

México se proclamó campeón de la Concacaf Nations League 2024-2025 y posteriormente levantó la Copa Oro 2025, superando en la final a Estados Unidos.

Estos logros consolidaron al Tricolor como la selección dominante de la región y reforzaron el peso internacional del proyecto encabezado por el “Vasco”, quien aportó estabilidad, experiencia y resultados en un año clave rumbo al Mundial de 2026.

El ranking de la IFFHS se elabora con la participación de especialistas y periodistas de distintos países, tomando en cuenta no solo los títulos, sino también el contexto competitivo y el impacto del trabajo técnico.

En la edición 2025, Aguirre comparte listado con entrenadores de élite provenientes principalmente del futbol europeo y sudamericano.

La inclusión de Javier Aguirre en este Top 10 representa uno de los reconocimientos individuales más importantes de su carrera reciente, además de colocar nuevamente a un entrenador mexicano en el radar del futbol mundial.

