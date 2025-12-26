Javier Aguirre entra al Top 10 de los mejores directores técnicos del 2025, según la IFFHS

La Javier Aguirre fue incluido dentro del Top 10 de los mejores directores técnicos del mundo en 2025, de acuerdo con el ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), un reconocimiento que confirma el impacto internacional del estratega mexicano.

El técnico del Tricolor apareció en la décima posición del listado, siendo además el mejor entrenador de la Concacaf dentro de la clasificación, la cual evalúa el rendimiento, los títulos obtenidos y la consistencia competitiva de los directores técnicos a lo largo del año calendario.

La presencia de Aguirre en el Top 10 responde al sólido 2025 que firmó al frente de la Selección Mexicana, año en el que el combinado nacional logró dos títulos oficiales de gran relevancia.

México se proclamó campeón de la Concacaf Nations League 2024-2025 y posteriormente levantó la Copa Oro 2025, superando en la final a Estados Unidos.

Estos logros consolidaron al Tricolor como la selección dominante de la región y reforzaron el peso internacional del proyecto encabezado por el “Vasco”, quien aportó estabilidad, experiencia y resultados en un año clave rumbo al Mundial de 2026.