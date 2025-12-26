Posiciona FundéuRAE a ‘arancel’ como la palabra del año, y la IA sitúa a ‘seguridad’ como la más mediática en Coahuila

Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    El término “arancel” fue designado palabra del año 2025 por la FundéuRAE, tras su alta presencia en la agenda económica y política internacional. FOTO: ESPECIAL

En los campos político y social, encabeza la lista el nombre de ‘Manolo Jiménez’, enseguida ‘proyectos hídricos’, ‘mujeres’, ‘perspectiva de género’ y ‘paisanos’

Debido a la enorme presencia que este término técnico-económico ha tenido en los medios de comunicación internacionales y en la conversación pública, el término “arancel” fue denominado la palabra del año 2025 por Fundación del Español Urgente (FundéuRAE).

El vocablo saltó a flote por su alta recurrencia, con motivo de las tensiones comerciales internacionales, especialmente las impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El jurado de la FundéuRAE, compuesto por académicos y periodistas, destacó que la palabra dejó de ser un tecnicismo exclusivo de especialistas para integrarse en el habla cotidiana de la ciudadanía.

El impacto de las políticas arancelarias en el costo de vida, las importaciones y las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) convirtió a este sustantivo en el eje central de la agenda informativa del 2025.

Desde 2013, la FundéuRAE elige la palabra del año, no seleccionando necesariamente el concepto más bonito, sino aquel que ha marcado la actualidad informativa y que tiene interés lingüístico. Algunas ganadoras han sido: “escrache” (en 2013), “confinamiento” (2020) y “polarización” (2023).

‘SEGURIDAD’, PALABRA MÁS PUBLICADA

En el caso de Coahuila, durante 2025 la narrativa mediática estuvo dominada por tres ejes principales: la consolidación de la seguridad estatal, la atracción de inversiones bajo el nearshoring y los retos sociales relacionados con la salud y la violencia familiar.

A continuación, se presentan las palabras y temas más recurrentes extraídos, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), de los principales portales de noticias y comunicados oficiales del Gobierno del Estado:

En el tema de gobernanza, el término “seguridad” fue la palabra clave del año, utilizada tanto en el gobierno de Manolo Jiménez como en las estrategias del Ejército y la Marina. A este término le siguen “blindaje” y, en tercer lugar, “CDHEC”.

En el campo de la economía y desarrollo, el primer lugar se lo llevó la palabra “nearshoring”, destacando enseguida “inversión”, “electromovilidad”, “aranceles” y “empleo”, que dominaron las notas financieras.

En el ámbito de la problemática y desarrollo social, aparece en primer lugar el concepto “salud mental”, seguido de “violencia familiar” y “turismo”, este último, acompañado por “récord”, “pueblos mágicos” y “derrama económica”.

“Salud mental” aparece en primer lugar en el ámbito de la problemática y desarrollo social. FOTO: ESPECIAL

En la clasificación de política y sociedad, encabeza la lista el nombre de “Manolo Jiménez”, enseguida: “proyectos hídricos”, “mujeres”, “perspectiva de género” y “paisanos”.

OTRAS PALABRAS DESTACADAS DE 2025

Además de la palabra ganadora con base en el estudio de FundéuRAE, se presentaron finalistas que resumen los hitos tecnológicos, sociales y ambientales del año.

En el mundo hispanohablante, según dicha fundación, destacan los vocablos: “trumpismo”, por el regreso y la influencia política del expresidente estadounidense; “apagón”, debido a las crisis energéticas reportadas en diversas regiones; “generación Z”, por su creciente peso en el activismo y el mercado laboral; y, “tierras raras”, dada la relevancia geopolítica de los minerales críticos para la tecnología.

“Paisanos” es otra de las palabras que más se utilizó en 2025. FOTO: ESPECIAL

En el mundo anglosajón, de acuerdo con la editorial de diccionarios Merriam-Webster, sobresale el término “slop”, que describe el contenido de baja calidad generado masivamente por IA, saturando las redes sociales.

Igualmente, resalta “rage bait”, que, según la Universidad de Oxford, es un contenido diseñado para generar indignación y así ganar visualizaciones; y, “parasocial” que, en opinión de la Universidad de Cambridge, alude a los vínculos emocionales unilaterales que los usuarios desarrollan con figuras públicas o avatares de la inteligencia artificial.

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

