Posiciona FundéuRAE a ‘arancel’ como la palabra del año, y la IA sitúa a ‘seguridad’ como la más mediática en Coahuila

Debido a la enorme presencia que este término técnico-económico ha tenido en los medios de comunicación internacionales y en la conversación pública, el término “arancel” fue denominado la palabra del año 2025 por Fundación del Español Urgente (FundéuRAE).

El vocablo saltó a flote por su alta recurrencia, con motivo de las tensiones comerciales internacionales, especialmente las impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El jurado de la FundéuRAE, compuesto por académicos y periodistas, destacó que la palabra dejó de ser un tecnicismo exclusivo de especialistas para integrarse en el habla cotidiana de la ciudadanía.

El impacto de las políticas arancelarias en el costo de vida, las importaciones y las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) convirtió a este sustantivo en el eje central de la agenda informativa del 2025.

Desde 2013, la FundéuRAE elige la palabra del año, no seleccionando necesariamente el concepto más bonito, sino aquel que ha marcado la actualidad informativa y que tiene interés lingüístico. Algunas ganadoras han sido: “escrache” (en 2013), “confinamiento” (2020) y “polarización” (2023).

‘SEGURIDAD’, PALABRA MÁS PUBLICADA

En el caso de Coahuila, durante 2025 la narrativa mediática estuvo dominada por tres ejes principales: la consolidación de la seguridad estatal, la atracción de inversiones bajo el nearshoring y los retos sociales relacionados con la salud y la violencia familiar.

A continuación, se presentan las palabras y temas más recurrentes extraídos, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), de los principales portales de noticias y comunicados oficiales del Gobierno del Estado:

En el tema de gobernanza, el término “seguridad” fue la palabra clave del año, utilizada tanto en el gobierno de Manolo Jiménez como en las estrategias del Ejército y la Marina. A este término le siguen “blindaje” y, en tercer lugar, “CDHEC”.

En el campo de la economía y desarrollo, el primer lugar se lo llevó la palabra “nearshoring”, destacando enseguida “inversión”, “electromovilidad”, “aranceles” y “empleo”, que dominaron las notas financieras.

En el ámbito de la problemática y desarrollo social, aparece en primer lugar el concepto “salud mental”, seguido de “violencia familiar” y “turismo”, este último, acompañado por “récord”, “pueblos mágicos” y “derrama económica”.