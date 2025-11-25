Desfile Macy’s Thanksgiving 2025... cuándo y cómo verlo desde tu casa

    Desfile Macy’s Thanksgiving 2025... cuándo y cómo verlo desde tu casa
    El Desfile de Macy’s 2025 incluirá 34 globos gigantes, 29 carrozas y artistas internacionales. Conoce cuándo es, qué habrá y cómo verlo desde casa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Desfile Macy’s Thanksgiving 2025 celebra su edición 99 con globos icónicos como Labubu y KPop Demon Hunters, además de música en vivo y transmisión gratuita

El icónico Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s volverá a recorrer las calles de Nueva York el jueves 27 de noviembre de 2025, marcando el inicio simbólico de la temporada navideña en Estados Unidos.

La edición número 99 promete un espectáculo inolvidable, con millones de espectadores tanto en la ciudad como alrededor del mundo que se conectarán a la transmisión en vivo.

A solo un año de cumplir su centenario, el desfile se mantiene como uno de los eventos más esperados y seguidos del calendario estadounidense.

GLOBOS GIGANTES QUE MARCARÁN LA EDICIÓN 2025

Las grandes sorpresas de este año serán los globos de Labubu y KPop Demon Hunters, dos personajes que debutarán surcando el cielo neoyorquino durante el recorrido.

Además, la caravana incluirá 34 globos gigantes, entre ellos Buzz Lightyear, Dora la Exploradora y otros inflables clásicos que regresan cada año.

El desfile también contará con 29 carrozas temáticas que recorrerán la ruta de 2.5 millas hasta llegar a la tienda insignia de Macy’s en Herald Square.

MÚSICA, ARTISTAS INVITADOS Y SHOWS EN VIVO

El espectáculo tendrá una diversidad musical encabezada por figuras como Busta Rhymes y Calum Scott, quienes participarán con presentaciones en vivo durante puntos clave del recorrido.

También destacan artistas de distintos géneros como Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Mickey Guyton, Teyana Taylor e integrantes de HUNTR/X vinculados a la producción KPop Demon Hunters.

Esta mezcla de estilos garantiza que el evento mantendrá su esencia familiar, apta para todas las edades.

HORARIO Y CÓMO VERLO DESDE CASA

El desfile iniciará a las 8:30 a.m. hora de Nueva York, lo que corresponde a las 7:45 a.m. hora de la Ciudad de México, según la programación oficial.

Más de 50 millones de personas alrededor del mundo seguirán el evento desde casa a través de transmisiones en línea y televisión.

La señal será gratuita y estará disponible tanto en plataformas digitales autorizadas como en los canales tradicionales que cada año difunden el desfile.

TRADICIÓN QUE CUMPLE CASI UN SIGLO

El Desfile de Macy’s comenzó en 1924 con una celebración modesta organizada por empleados de la tienda, pero pronto se convirtió en una tradición nacional.

Hoy, más de 3.5 millones de asistentes se reúnen en las calles de Nueva York para verlo en vivo, consolidándolo como uno de los eventos más grandes del mundo.

Su mezcla de música, color, baile y producción lo mantiene vigente a pesar del paso del tiempo.

DATOS CURIOSOS

• El desfile está a un año de cumplir su 100 aniversario.

• Algunos globos requieren más de 50 manejadores para desplazarse.

• El evento genera alrededor de 50 millones de visualizaciones en su transmisión anual.

