Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)

Un sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes a las 07:58 horas sorprendió a los asistentes a la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, realizada en la Sala de Tesorería de Palacio Nacional.

En el recinto se encontraban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Nohemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica; además de reporteros, personal técnico y elementos de seguridad.

ASÍ SE VIVIÓ EL SISMO DE LA MAÑANA DEL 2 DE ENERO DURANTE ‘LA MAÑANERA’

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico tuvo magnitud 6.5 y se localizó a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, lo que activó de inmediato la alerta sísmica en la Ciudad de México.

La conferencia apenas iniciaba cuando comenzó a sonar la alerta en el recinto. En la transmisión oficial se alcanzó a escuchar la reacción de la presidenta, quien comentó:

“Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”.

Posteriormente, los asistentes se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia las salidas, siguiendo los protocolos de evacuación sin reportarse incidentes durante la salida.