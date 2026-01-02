Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)
La conferencia matutina en Palacio Nacional fue evacuada luego de que la alerta sísmica se activara por un sismo de magnitud 6.5
Un sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes a las 07:58 horas sorprendió a los asistentes a la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, realizada en la Sala de Tesorería de Palacio Nacional.
En el recinto se encontraban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Nohemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica; además de reporteros, personal técnico y elementos de seguridad.
ASÍ SE VIVIÓ EL SISMO DE LA MAÑANA DEL 2 DE ENERO DURANTE ‘LA MAÑANERA’
De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico tuvo magnitud 6.5 y se localizó a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, lo que activó de inmediato la alerta sísmica en la Ciudad de México.
La conferencia apenas iniciaba cuando comenzó a sonar la alerta en el recinto. En la transmisión oficial se alcanzó a escuchar la reacción de la presidenta, quien comentó:
“Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”.
Posteriormente, los asistentes se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia las salidas, siguiendo los protocolos de evacuación sin reportarse incidentes durante la salida.
SUSPENDEN TEMPORALMENTE LA MAÑANERA DEBIDO A SISMO; SE REACTIVA DESPUÉS DE VERIFICACIÓN
La señal en vivo continuó por algunos segundos mientras se desarrollaba la evacuación. Minutos después, la imagen fue desconectada, quedando únicamente el audio antes de que la transmisión fuera suspendida temporalmente.
Aproximadamente 20 minutos más tarde, y una vez realizadas las revisiones correspondientes de seguridad en Palacio Nacional, la conferencia de prensa fue reanudada para continuar con los temas agendados para la sesión de este viernes.
CLAUDIA SHEINBAUM DESCARTA ‘DAÑOS GRAVES’ TRAS SISMO EN GUERRERO
Tras volver a la transmisión de la conferencia de prensa, Sheinbaum informó que de acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo que se registró fue de magnitud 6.5 grados, con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero. La presidenta señaló de manera preliminar que “no hay daños graves”.
“Ya regresamos después de esta alerta de sismo el sismológico nacional da de manera preliminar 6.5 grados el epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero”, declaró Sheinbaum.
Reveló durante la transmisión que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado: “están citando al consejo de protección civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar”
El sismo fue perceptible en diversas zonas de la capital, donde edificios, hogares y oficinas activaron protocolos de evacuación. Al momento del reinicio de la conferencia, las autoridades continuaban recopilando información sobre posibles afectaciones en Ciudad de México y entidades cercanas al epicentro.
Las instancias de Protección Civil reiteraron el llamado a seguir los canales oficiales de información y atender las recomendaciones de seguridad en caso de presentarse réplicas.