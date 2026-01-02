Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)

México
/ 2 enero 2026
    Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)
    Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y provocó la evacuación temporal de la conferencia matutina en Palacio Nacional. CAPTURA DE PANTALLA

La conferencia matutina en Palacio Nacional fue evacuada luego de que la alerta sísmica se activara por un sismo de magnitud 6.5

Un sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes a las 07:58 horas sorprendió a los asistentes a la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, realizada en la Sala de Tesorería de Palacio Nacional.

En el recinto se encontraban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Nohemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica; además de reporteros, personal técnico y elementos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México

ASÍ SE VIVIÓ EL SISMO DE LA MAÑANA DEL 2 DE ENERO DURANTE ‘LA MAÑANERA’

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico tuvo magnitud 6.5 y se localizó a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, lo que activó de inmediato la alerta sísmica en la Ciudad de México.

La conferencia apenas iniciaba cuando comenzó a sonar la alerta en el recinto. En la transmisión oficial se alcanzó a escuchar la reacción de la presidenta, quien comentó:

“Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”.

Posteriormente, los asistentes se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia las salidas, siguiendo los protocolos de evacuación sin reportarse incidentes durante la salida.

SUSPENDEN TEMPORALMENTE LA MAÑANERA DEBIDO A SISMO; SE REACTIVA DESPUÉS DE VERIFICACIÓN

La señal en vivo continuó por algunos segundos mientras se desarrollaba la evacuación. Minutos después, la imagen fue desconectada, quedando únicamente el audio antes de que la transmisión fuera suspendida temporalmente.

Aproximadamente 20 minutos más tarde, y una vez realizadas las revisiones correspondientes de seguridad en Palacio Nacional, la conferencia de prensa fue reanudada para continuar con los temas agendados para la sesión de este viernes.

CLAUDIA SHEINBAUM DESCARTA ‘DAÑOS GRAVES’ TRAS SISMO EN GUERRERO

Tras volver a la transmisión de la conferencia de prensa, Sheinbaum informó que de acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo que se registró fue de magnitud 6.5 grados, con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero. La presidenta señaló de manera preliminar que “no hay daños graves”.

“Ya regresamos después de esta alerta de sismo el sismológico nacional da de manera preliminar 6.5 grados el epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero”, declaró Sheinbaum.

Reveló durante la transmisión que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado: “están citando al consejo de protección civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar”

El sismo fue perceptible en diversas zonas de la capital, donde edificios, hogares y oficinas activaron protocolos de evacuación. Al momento del reinicio de la conferencia, las autoridades continuaban recopilando información sobre posibles afectaciones en Ciudad de México y entidades cercanas al epicentro.

Las instancias de Protección Civil reiteraron el llamado a seguir los canales oficiales de información y atender las recomendaciones de seguridad en caso de presentarse réplicas.

Temas


Mañanera
Sismos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

13 muertos, ¡y AMLO ni el pésame!
Un temblor de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la CDMX y provocó evacuaciones preventivas mientras autoridades revisan posibles afectaciones.

Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México
La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita,.

Esperan que se incremente en EU cacería de migrantes
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas oficiales de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria
Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos.

¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

Drama. El actor de ‘Hombres de Negro’ enfrenta un nuevo proceso legal mientras persisten las controversias que rodean su vida personal y su matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Nueva demanda sacude a Will Smith: lo acusan de acoso, represalias y despido injustificado
Rafael Durán Martínez gritó a lo alto el gol con el que le dio el triunfo al Macarthur FC y se convirtió en el primer mexicano en anotar en el 2026.

Rafael Durán hace historia: primer mexicano en anotar en 2026 y da el triunfo al Macarthur FC en Australia