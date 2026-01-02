Profeco y Condusef emiten 10 pasos para evitar el sobreendeudamiento en 2026

En la edición de enero de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una guía con 10 pasos para transitar 2026 sin sobreendeudamiento, elaborada en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El objetivo es ofrecer herramientas prácticas para enfrentar la conocida “cuesta de enero”, periodo en el que muchas familias se ven afectadas por los gastos de fin de año y los ajustes económicos del inicio del nuevo calendario. TE PUEDE INTERESAR: Toma chocolate... los pagos que debes hacer en enero de 2026 en México

LA CUESTA DE ENERO Y EL USO DE CRÉDITOS De acuerdo con la Profeco, tras las fiestas decembrinas es común que los hogares deban cubrir deudas acumuladas por regalos, celebraciones o compras a crédito, a lo que se suma el incremento de precios y tarifas. Uno de los principales riesgos es usar la tarjeta de crédito como si fuera un ingreso adicional o recurrir en exceso a compras a meses sin intereses sin una planeación previa. Este comportamiento puede derivar en sobreendeudamiento, ya que el ingreso disponible disminuye al destinarse a mensualidades o pagos con intereses. No obstante, el organismo señala que este escenario puede convertirse en una oportunidad para replantear hábitos financieros y adoptar un consumo más consciente. DIEZ PASOS PARA UN 2026 SIN SOBREENDEUDAMIENTO La guía publicada en la revista reúne 10 recomendaciones clave para ordenar las finanzas personales y familiares:

1. Planear las compras mediante listas y presupuestos para evitar gastos innecesarios. 2. Ajustar el gasto al ingreso disponible, a fin de mantener estabilidad financiera. 3. Dar prioridad al ahorro sobre el endeudamiento, como respaldo ante imprevistos. 4. Comparar precios y calidad antes de comprar, para aprovechar mejor el dinero. 5. Cubrir primero las necesidades básicas, evitando gastos frívolos. 6. Utilizar el crédito de manera responsable, recordando que no constituye un ingreso extra. 7. Evitar compras por impulso o moda, reflexionando si el producto es necesario. 8. Revisar y liquidar deudas lo antes posible, para mantener control sobre los pagos. 9. Fortalecer la educación financiera, con información sobre productos y servicios financieros. 10. Conocer los derechos como consumidor, para proteger el patrimonio personal.