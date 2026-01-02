Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo

El cierre de la temporada regular de la NFL tendrá un duelo directo entre Seahawks de Seattle y 49ers de San Francisco, que definirá posiciones en la NFC Oeste y la ventaja de local en los playoffs. La rivalidad entre ambos equipos ha dado en el pasado partidos cerrados, y esta semana 18 no será la excepción.

Seattle llega con una campaña sólida y el control de su destino en la conferencia. Con marca de 13-3, los Seahawks buscan cerrar la temporada extendiendo su racha de victorias y asegurando el primer puesto de la división. En la semana 17 vencieron 27-10 a Panthers de Carolina, apoyados en su defensa y en el juego terrestre. Zach Charbonnet aportó 110 yardas y dos touchdowns, mientras el equipo confirmó un ritmo constante en sus últimos seis encuentros.

Por su parte, San Francisco entra al partido con una ofensiva que ha encontrado ritmo en las semanas recientes. Los 49ers registran 12-4 y vienen de superar 42-38 a Bears de Chicago. Brock Purdy sumó cinco touchdowns entre pase y carrera, mientras Christian McCaffrey acumuló 181 yardas terrestres, cifras que dejaron al equipo listo para afrontar la semana 18 como una especie de final por la división.