Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo

Fútbol Americano
/ 2 enero 2026
    Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo
    El partido se jugará en Levi’s Stadium y se transmitirá por Disney+ y DAZN. FOTO: ESPECIAL

Mientras Seattle busca mantener el liderato, San Francisco necesita la victoria para quedarse con la división y asegurar ventaja de local en Playoffs

El cierre de la temporada regular de la NFL tendrá un duelo directo entre Seahawks de Seattle y 49ers de San Francisco, que definirá posiciones en la NFC Oeste y la ventaja de local en los playoffs. La rivalidad entre ambos equipos ha dado en el pasado partidos cerrados, y esta semana 18 no será la excepción.

Seattle llega con una campaña sólida y el control de su destino en la conferencia. Con marca de 13-3, los Seahawks buscan cerrar la temporada extendiendo su racha de victorias y asegurando el primer puesto de la división. En la semana 17 vencieron 27-10 a Panthers de Carolina, apoyados en su defensa y en el juego terrestre. Zach Charbonnet aportó 110 yardas y dos touchdowns, mientras el equipo confirmó un ritmo constante en sus últimos seis encuentros.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford

Por su parte, San Francisco entra al partido con una ofensiva que ha encontrado ritmo en las semanas recientes. Los 49ers registran 12-4 y vienen de superar 42-38 a Bears de Chicago. Brock Purdy sumó cinco touchdowns entre pase y carrera, mientras Christian McCaffrey acumuló 181 yardas terrestres, cifras que dejaron al equipo listo para afrontar la semana 18 como una especie de final por la división.

El choque también representa un enfrentamiento de estilos. La defensa de Seahawks ha ganado partidos presionando al mariscal rival y generando turnovers, mientras que los 49ers se han apoyado en producción constante y en jugadas explosivas cuando el partido lo requiere. La primera serie ofensiva de cada equipo podría marcar el ritmo del encuentro.

El escenario añade un componente extra: Levi’s Stadium, en Santa Clara, será sede del cierre de la temporada y tendrá cobertura nacional. Cada serie ofensiva y defensiva tendrá el peso de un partido de postemporada, porque el resultado determinará directamente la ruta hacia el Super Bowl.

Para los 49ers, la victoria es necesaria para quedarse con la NFC Oeste y el primer sembrado de la conferencia. Los Seahawks, en cambio, se asegurarían la división con un triunfo y podrían mantenerla incluso con empate, según los criterios oficiales de la NFL.

El partido está programado para el sábado 3 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por Disney+ y DAZN.

Temas


Futbol Americano
Playoffs
previa

Localizaciones


Santa Clara

Organizaciones


NFL
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

13 muertos, ¡y AMLO ni el pésame!
Un temblor de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la CDMX y provocó evacuaciones preventivas mientras autoridades revisan posibles afectaciones.

Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México
La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita,.

Esperan que se incremente en EU cacería de migrantes
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas oficiales de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria
Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos.

¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

Drama. El actor de ‘Hombres de Negro’ enfrenta un nuevo proceso legal mientras persisten las controversias que rodean su vida personal y su matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Nueva demanda sacude a Will Smith: lo acusan de acoso, represalias y despido injustificado
Rafael Durán Martínez gritó a lo alto el gol con el que le dio el triunfo al Macarthur FC y se convirtió en el primer mexicano en anotar en el 2026.

Rafael Durán hace historia: primer mexicano en anotar en 2026 y da el triunfo al Macarthur FC en Australia