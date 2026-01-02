Así es como las pesadillas afectan tu cuerpo y tu mente

Dormir debería ser un espacio de descanso y reparación, pero para muchas personas la noche se convierte en un terreno hostil. Las pesadillas (esos sueños intensos que despiertan con miedo, angustia o sobresalto) no son experiencias aisladas ni inofensivas cuando ocurren de manera repetida. Cada vez más estudios y especialistas coinciden en que las pesadillas frecuentes pueden tener un impacto real en la salud mental y física de quienes las padecen. TE PUEDE INTERESAR: Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales A diferencia de los malos sueños ocasionales, las pesadillas suelen ser vívidas, emocionales y difíciles de olvidar. El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro real: el corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos se tensan y el cerebro activa mecanismos de alerta. Aunque el episodio ocurra mientras dormimos, el sistema nervioso no distingue entre lo imaginado y lo real.

El impacto en la salud mental Uno de los efectos más comunes de las pesadillas recurrentes es la ansiedad. Muchas personas desarrollan un miedo anticipatorio a dormir, preocupadas por volver a experimentar el mismo sueño. Esto puede generar insomnio, dificultad para conciliar el sueño o despertares frecuentes durante la noche. Además, las pesadillas suelen estar relacionadas con estados de estrés prolongado, ansiedad, depresión o experiencias traumáticas. En algunos casos, funcionan como una forma en la que la mente intenta procesar emociones no resueltas. Sin embargo, cuando se vuelven constantes, en lugar de aliviar, intensifican el malestar emocional. Durante el día, quienes padecen pesadillas frecuentes pueden presentar irritabilidad, dificultad para concentrarse, cambios de humor y una sensación persistente de cansancio mental. El descanso incompleto afecta directamente la capacidad de regular emociones y enfrentar situaciones cotidianas. Consecuencias físicas que no siempre se notan El cuerpo también paga el precio. La fragmentación del sueño impide que se completen las fases profundas necesarias para la recuperación física. Como resultado, es común experimentar fatiga crónica, dolores musculares, cefaleas y una sensación general de agotamiento. Las pesadillas activan la respuesta de estrés, elevando los niveles de cortisol. Cuando esta activación se repite noche tras noche, puede afectar el sistema inmunológico, aumentar la inflamación y, a largo plazo, contribuir a problemas cardiovasculares. Sudoración excesiva, palpitaciones y tensión corporal son respuestas frecuentes durante y después del episodio. Dormir mal de forma crónica también altera el equilibrio hormonal y puede influir en el apetito, el metabolismo y la energía diaria. Por eso, aunque las pesadillas ocurran de noche, sus efectos se sienten durante todo el día.