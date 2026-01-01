Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria

Con el inicio del año, miles de familias en México se preparan para realizar uno de los trámites escolares más importantes: la preinscripción al nivel básico. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas oficiales para el proceso correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, el cual aplica para preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario SEP, las preinscripciones se llevarán a cabo del martes 3 al viernes 13 de febrero. El proceso iniciará ese martes debido a que el lunes 2 de febrero habrá suspensión de clases, lo que permitirá a los padres de familia realizar el trámite con mayor organización.

La autoridad educativa recomienda no dejar el registro para el último momento, ya que la asignación de escuelas depende de la disponibilidad y cercanía al domicilio, además de la correcta captura de los datos en el sistema oficial.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN

Para completar el trámite de preinscripción al nivel básico, la SEP solicita a madres, padres o tutores reunir previamente la documentación del aspirante. Estos documentos son indispensables para validar la identidad y el lugar de residencia del alumno.

Los requisitos generales incluyen

• Clave Única de Registro de Población (CURP) del aspirante

• Acta de nacimiento

• Comprobante de domicilio reciente

• Nombre de dos a cinco escuelas cercanas al domicilio

• Correo electrónico del padre, madre o tutor

Además de los documentos, la SEP establece criterios de edad obligatorios. En preescolar, los menores deben tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025, según el grado. Para primaria, los aspirantes a primer grado deben cumplir seis años antes de esa misma fecha. En secundaria, los estudiantes deberán ser menores de 15 años al cierre de 2025.

PUNTOS CLAVE DEL CALENDARIO ESCOLAR SEP 2026

El calendario escolar también contempla los principales periodos vacacionales y fechas relevantes para el ciclo 2026, información clave para la planeación familiar y académica.

Entre los descansos oficiales destacan:

• Vacaciones de invierno del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

• Regreso a clases el 12 de enero de 2026, según el contexto escolar

• Vacaciones de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

• Reanudación de actividades escolares el 13 de abril de 2026

La SEP recuerda que estas fechas pueden presentar ajustes menores dependiendo de la entidad federativa, por lo que se recomienda consultar los avisos locales de cada sistema educativo estatal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS PREINSCRIPCIONES SEP

• El proceso de preinscripción no garantiza automáticamente un lugar en la primera escuela seleccionada

• La asignación prioriza cercanía al domicilio y disponibilidad de espacios

• El sistema de preinscripción se utiliza para planear grupos, docentes y recursos

• Febrero es el mes con mayor demanda de trámites escolares en México

La preinscripción SEP 2026 es un paso fundamental para asegurar el acceso oportuno a la educación básica. Contar con la información correcta y realizar el trámite en tiempo y forma puede marcar la diferencia en el inicio del próximo ciclo escolar.