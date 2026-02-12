$!Día del amor y la amistad: 10 prompts para generar imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero

El 14 de febrero, Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es una de las fechas más esperadas para celebrar el cariño entre familiares, amigos, amigas o parejas. Es un día que invita a expresar sentimientos de forma creativa y a sorprender a esa persona especial con algo diferente.

En los últimos años, dedicar imágenes personalizadas se ha convertido en un gesto cada vez más popular. Una imagen creada especialmente para alguien puede transmitir emociones profundas, contar una historia y convertirse en un recuerdo que se guarda más allá de la fecha.

Con la inteligencia artificial, hoy es posible generar imágenes únicas a partir de prompts bien pensados. Ya sea romántica, divertida o artística, una imagen hecha a la medida es un detalle significativo y original para este 14 de febrero.

¿QUÉ ES UN PROMPT?

Un “prompt” es una directriz, pregunta o texto utilizado para interactuar con sistemas de inteligencia artificial. Se podría describir como un comando mediante el cual se solicita a dicho sistema que lleve a cabo una tarea específica.

Para crear nuestra imagen ideal, primero tendrás que detallar los elementos específicos de la imagen. Si deseas una escena romántica, menciona si debe haber flores, corazones, personas, etc. Especifica el estilo (realista, caricatura, acuarela, etc.) y los colores deseados.

10 IDEAS PARA CREAR IMÁGENES PARA DEDICAR EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN

Recuerda que las imágenes puedes crearlas con cualquier herramienta de fácil acceso, como Gemini o ChatGPT:

1. “Ilustración romántica de una pareja abrazándose bajo un cielo nocturno lleno de corazones luminosos, estilo acuarela”.

2. “Dos tazas de café formando un corazón con vapor rosado, ambiente cálido y luz suave, estilo realista”.

3. “Carta de amor antigua con flores rojas y fondo vintage, estilo ilustración detallada”.

4. “Pareja caminando de la mano al atardecer en la playa, tonos pastel y estilo cinematográfico”.