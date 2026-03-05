Bruno Mars anuncia cuatro conciertos en la CDMX como parte de ‘The Romantic Tour’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 5 marzo 2026
    Bruno Mars anuncia cuatro conciertos en la CDMX como parte de ‘The Romantic Tour’
    Fiesta. El cantante estadounidense ampliará su gira mundial ‘The Romantic Tour’ con nuevas fechas en Norteamérica, incluida la capital mexicana. FOTO: AP

El cantante regresará al Estadio GNP Seguros en diciembre tras agotar entradas en su última visita al recinto

Se reactivó oficialmente la carrera de Bruno Mars con la confirmación de su gira internacional, en la que acertadamente incluyó a México. Sin embargo, solo será en el Estadio GNP Seguros donde se presentará con cuatro conciertos de su ‘The Romantic Tour’.

De acuerdo con la publicación de OCESA, las presentaciones serán el 3, 4, 7 y 8 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, lo que marcará un regreso especial del artista al recinto, luego de que en 2024 fuera el encargado de inaugurar el estadio renovado con tres conciertos con entradas agotadas.

El anuncio llega como parte de una nueva expansión del tour, que también sumó presentaciones adicionales en Los Ángeles y Vancouver, tras romper récords de venta en plataformas como Live Nation y Ticketmaster, donde se reportaron 2.1 millones de boletos vendidos en un solo día.

BOLETOS PARA BRUNO MARS

Son varias las fechas para la venta de entradas, por lo que los fanáticos de Bruno Mars deberán seguir distintos pasos para el registro.

Para acceder a la preventa para fans, los interesados deberán registrarse desde ahora y hasta el 9 de marzo en el sitio oficial: https://livemu.sc/brunomars. La preventa se realizará el 11 de marzo en distintos horarios según la fecha del concierto.

Para los shows del 3 y 4 de diciembre, la venta será a las 12:00 p.m.; mientras que para los conciertos del 7 y 8 de diciembre, los boletos estarán disponibles a las 2:00 p.m.

En tanto, la venta general se llevará a cabo el 12 de marzo. Para los conciertos del 3 y 4 de diciembre comenzará a las 12:00 p.m., y para los del 7 y 8 de diciembre iniciará a las 2:00 p.m.

THE ROMANTIC TOUR

Con estas nuevas fechas, ‘The Romantic Tour’ se ampliará hasta casi 80 conciertos en Norteamérica, Europa y Reino Unido, con paradas que incluyen seis noches en Wembley Stadium, cinco presentaciones en SoFi Stadium y en Rogers Centre, además de cuatro shows en MetLife Stadium.

La gira acompaña el lanzamiento de The Romantic, el cuarto álbum de estudio del artista, publicado el 27 de febrero de 2026 a través de Atlantic Records.

https://vanguardia.com.mx/show/usted-no-aprende-verdad-arrestan-a-britney-spears-por-conducir-ebria-en-california-FE19484436

El disco debutó con fuerza en plataformas globales e incluye el sencillo ‘I Just Might’, que alcanzó el número uno del Billboard Hot 100, además de “Risk It All”, cuyo video oficial fue dirigido por el propio Mars junto a Daniel Ramos. (Con información de Reforma y El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Bruno Mars

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026