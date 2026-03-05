Bruno Mars anuncia cuatro conciertos en la CDMX como parte de ‘The Romantic Tour’

Se reactivó oficialmente la carrera de Bruno Mars con la confirmación de su gira internacional, en la que acertadamente incluyó a México. Sin embargo, solo será en el Estadio GNP Seguros donde se presentará con cuatro conciertos de su ‘The Romantic Tour’. De acuerdo con la publicación de OCESA, las presentaciones serán el 3, 4, 7 y 8 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, lo que marcará un regreso especial del artista al recinto, luego de que en 2024 fuera el encargado de inaugurar el estadio renovado con tres conciertos con entradas agotadas. El anuncio llega como parte de una nueva expansión del tour, que también sumó presentaciones adicionales en Los Ángeles y Vancouver, tras romper récords de venta en plataformas como Live Nation y Ticketmaster, donde se reportaron 2.1 millones de boletos vendidos en un solo día.

BOLETOS PARA BRUNO MARS Son varias las fechas para la venta de entradas, por lo que los fanáticos de Bruno Mars deberán seguir distintos pasos para el registro. Para acceder a la preventa para fans, los interesados deberán registrarse desde ahora y hasta el 9 de marzo en el sitio oficial: https://livemu.sc/brunomars. La preventa se realizará el 11 de marzo en distintos horarios según la fecha del concierto.

Para los shows del 3 y 4 de diciembre, la venta será a las 12:00 p.m.; mientras que para los conciertos del 7 y 8 de diciembre, los boletos estarán disponibles a las 2:00 p.m. En tanto, la venta general se llevará a cabo el 12 de marzo. Para los conciertos del 3 y 4 de diciembre comenzará a las 12:00 p.m., y para los del 7 y 8 de diciembre iniciará a las 2:00 p.m.

THE ROMANTIC TOUR Con estas nuevas fechas, ‘The Romantic Tour’ se ampliará hasta casi 80 conciertos en Norteamérica, Europa y Reino Unido, con paradas que incluyen seis noches en Wembley Stadium, cinco presentaciones en SoFi Stadium y en Rogers Centre, además de cuatro shows en MetLife Stadium. La gira acompaña el lanzamiento de The Romantic, el cuarto álbum de estudio del artista, publicado el 27 de febrero de 2026 a través de Atlantic Records.

El disco debutó con fuerza en plataformas globales e incluye el sencillo ‘I Just Might’, que alcanzó el número uno del Billboard Hot 100, además de “Risk It All”, cuyo video oficial fue dirigido por el propio Mars junto a Daniel Ramos. (Con información de Reforma y El Universal)

