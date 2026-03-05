Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca tras su título de la MLS Cup

El astro argentino Lionel Messi y el plantel del Inter Miami realizaron este jueves una visita oficial a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto para reconocer el título de la MLS Cup 2025 conseguido por el club de Florida.

La ceremonia se llevó a cabo en Washington D.C. y forma parte de la tradición del deporte estadounidense de invitar a los equipos campeones de las principales ligas profesionales a la residencia presidencial para celebrar sus logros deportivos.

Messi encabezó la delegación del equipo dirigido por Javier Mascherano, acompañado por varios de sus compañeros y directivos del club. Durante el evento, el presidente Trump convivió con los futbolistas y recibió como obsequio una camiseta del Inter Miami firmada por el plantel campeón.

El reconocimiento llega después de la histórica temporada 2025 del conjunto rosa, que conquistó su primera MLS Cup, consolidando el impacto del futbolista argentino en el crecimiento de la liga estadounidense y en la proyección global del club fundado por David Beckham.