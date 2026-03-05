Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca tras su título de la MLS Cup
El argentino encabezó la delegación que fue recibida por el presidente de Estados Unidos, en un acto protocolario para reconocer al campeón
El astro argentino Lionel Messi y el plantel del Inter Miami realizaron este jueves una visita oficial a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto para reconocer el título de la MLS Cup 2025 conseguido por el club de Florida.
La ceremonia se llevó a cabo en Washington D.C. y forma parte de la tradición del deporte estadounidense de invitar a los equipos campeones de las principales ligas profesionales a la residencia presidencial para celebrar sus logros deportivos.
Messi encabezó la delegación del equipo dirigido por Javier Mascherano, acompañado por varios de sus compañeros y directivos del club. Durante el evento, el presidente Trump convivió con los futbolistas y recibió como obsequio una camiseta del Inter Miami firmada por el plantel campeón.
El reconocimiento llega después de la histórica temporada 2025 del conjunto rosa, que conquistó su primera MLS Cup, consolidando el impacto del futbolista argentino en el crecimiento de la liga estadounidense y en la proyección global del club fundado por David Beckham.
La visita también coincidió con el viaje del Inter Miami a la capital estadounidense, donde el equipo tiene programado un partido de la MLS frente al D.C. United, lo que facilitó la organización del acto protocolario en la Casa Blanca.
Además del reconocimiento institucional, la presencia de Messi fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia, ya que el campeón del mundo argentino se ha convertido en la figura central del futbol en Estados Unidos desde su llegada a la MLS.