Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca tras su título de la MLS Cup

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 5 marzo 2026
    Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca tras su título de la MLS Cup
    Lionel Messi y el plantel del Inter Miami visitaron la Casa Blanca, donde fueron reconocidos por el presidente Donald Trump tras conquistar la MLS Cup 2025. FOTO: AP

El argentino encabezó la delegación que fue recibida por el presidente de Estados Unidos, en un acto protocolario para reconocer al campeón

El astro argentino Lionel Messi y el plantel del Inter Miami realizaron este jueves una visita oficial a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto para reconocer el título de la MLS Cup 2025 conseguido por el club de Florida.

La ceremonia se llevó a cabo en Washington D.C. y forma parte de la tradición del deporte estadounidense de invitar a los equipos campeones de las principales ligas profesionales a la residencia presidencial para celebrar sus logros deportivos.

Messi encabezó la delegación del equipo dirigido por Javier Mascherano, acompañado por varios de sus compañeros y directivos del club. Durante el evento, el presidente Trump convivió con los futbolistas y recibió como obsequio una camiseta del Inter Miami firmada por el plantel campeón.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal en el Estadio Banorte tendrá nuevas restricciones en palcos: no podrán ingresar alimentos ni bebidas

El reconocimiento llega después de la histórica temporada 2025 del conjunto rosa, que conquistó su primera MLS Cup, consolidando el impacto del futbolista argentino en el crecimiento de la liga estadounidense y en la proyección global del club fundado por David Beckham.

La visita también coincidió con el viaje del Inter Miami a la capital estadounidense, donde el equipo tiene programado un partido de la MLS frente al D.C. United, lo que facilitó la organización del acto protocolario en la Casa Blanca.

Además del reconocimiento institucional, la presencia de Messi fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia, ya que el campeón del mundo argentino se ha convertido en la figura central del futbol en Estados Unidos desde su llegada a la MLS.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Casa Blanca
Mundo

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


Lionel Messi
Donald Trump

Organizaciones


MLS
Inter Miami CF

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026