Cartilla Militar gratis para todos los nacidos en 2008... ¿Dónde tramitarla y cuáles son los 5 documentos que piden?

Cada año, miles de jóvenes mexicanos enfrentan uno de los trámites más conocidos al cumplir la mayoría de edad: la obtención de la Cartilla del Servicio Militar Nacional. En 2026, el turno corresponde a los ciudadanos nacidos en 2008, quienes deberán iniciar el procedimiento ante las autoridades correspondientes.

Aunque el trámite es gratuito, la autoridad exige cumplir con ciertos requisitos documentales y administrativos. Para muchos jóvenes, la Cartilla Militar representa el primer contacto formal con procesos oficiales del Estado, lo que genera dudas sobre fechas, lugares y documentos necesarios.

De acuerdo con la normativa vigente, este documento forma parte de las obligaciones cívicas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no realizar el trámite puede considerarse un incumplimiento legal.

DÓNDE TRAMITAR LA CARTILLA MILITAR EN 2026

El proceso debe realizarse en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado. En el caso de mexicanos que viven fuera del país, el trámite puede efectuarse en el consulado mexicano más cercano.

El periodo oficial para iniciar el registro suele comenzar el 2 de enero y concluir el 15 de octubre de cada año. Durante ese tiempo, los jóvenes pueden acudir directamente a realizar el trámite, el cual es estrictamente personal, ya que incluye la toma de huella dactilar.

Autoridades del sistema de reclutamiento han reiterado que “el trámite es completamente gratuito y obligatorio para los ciudadanos mexicanos en edad militar”.

Dato curioso: el Servicio Militar Nacional en México se instauró formalmente en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de las estrategias de defensa nacional.

LOS CINCO DOCUMENTOS QUE SOLICITAN PARA EL TRÁMITE

Para completar el registro de la Cartilla Militar, los jóvenes deben presentar cinco documentos oficiales en original y copia, todos legibles y vigentes.

Los requisitos más solicitados son:

· Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil

· Comprobante de domicilio reciente

· Comprobante del grado máximo de estudios

· CURP actualizada

· Cuatro fotografías recientes con características específicas

Las fotografías tienen requisitos muy claros. Deben medir 35 x 45 milímetros, tener fondo blanco, no presentar retoques y evitar el uso de lentes.

Además, existen indicaciones sobre la presentación personal. En hombres se pide el tradicional corte “casquete corto”, mientras que en mujeres se solicita cabello recogido y sin maquillaje visible.

Dato curioso: durante décadas, la fotografía con corte militar ha sido uno de los elementos más reconocibles del trámite, al grado de convertirse en una imagen clásica de la transición a la vida adulta para muchos jóvenes.

CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL

Una vez tramitada la cartilla, algunos jóvenes deberán cumplir con el adiestramiento militar, que forma parte del Servicio Militar Nacional regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El programa contempla 13 sesiones sabatinas, generalmente en un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas, donde los participantes reciben formación cívica, disciplina básica y actividades físicas.

Para el año 2026, el calendario está dividido en dos periodos principales:

· Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo

· Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre

La liberación de la Cartilla Militar se realiza habitualmente en diciembre, una vez que concluyen los procesos administrativos de cada Junta Municipal de Reclutamiento.

En el caso de quienes no realizaron el trámite al cumplir 18 años —conocidos como remisos— se solicita presentar una constancia de no registro antes de iniciar el procedimiento. De acuerdo con la legislación mexicana, el cumplimiento de este proceso forma parte de las obligaciones cívicas que establece la Constitución para los ciudadanos.