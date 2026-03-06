¿Usas el agua de la llave para cocinar o lavarte los dientes?¡Cuidado!... estos son los riesgos de salud

En millones de hogares el agua que sale directamente del grifo forma parte de la rutina diaria. Se utiliza para cocinar, preparar bebidas, lavarse los dientes o incluso para enjuagar alimentos. Sin embargo, especialistas en salud pública advierten que consumirla sin tratamiento puede implicar ciertos riesgos sanitarios dependiendo de la calidad del suministro.

Aunque los sistemas de agua potable están diseñados para cumplir estándares de seguridad, el trayecto que recorre el líquido desde las plantas de tratamiento hasta las casas puede modificar su calidad. Las tuberías antiguas, los depósitos domésticos o las fallas en la desinfección pueden introducir bacterias, metales o contaminantes.

De acuerdo con expertos en salud ambiental, la percepción de que toda el agua del grifo es completamente segura no siempre coincide con la realidad. En algunas regiones, el líquido requiere filtración, hervido u otros métodos antes de utilizarse para consumo directo.

CONTAMINANTES QUE PUEDEN ESTAR EN EL AGUA DEL GRIFO

Uno de los principales riesgos está relacionado con microorganismos que pueden provocar enfermedades gastrointestinales. Bacterias como E. coli, virus o parásitos pueden llegar al agua si existen fallas en los sistemas de saneamiento o filtración.

Además, la infraestructura hidráulica de muchas ciudades presenta décadas de antigüedad. Las tuberías deterioradas pueden liberar pequeñas cantidades de plomo, cobre o hierro, sustancias que, en niveles elevados, pueden afectar la salud con el paso del tiempo.

También se han detectado en algunos sistemas residuos de cloro, sedimentos y compuestos químicos provenientes de procesos industriales o agrícolas. Aunque las autoridades establecen límites seguros, el consumo prolongado de agua con contaminantes puede representar un factor de riesgo.

Dato curioso: según estudios internacionales, cerca del 25% de la población mundial consume agua que no cumple totalmente con estándares óptimos de potabilidad en su hogar.

¿POR QUÉ EL AGUA CAMBIA DE CALIDAD AL LLEGAR A CASA?

El recorrido del agua desde su origen hasta el hogar es largo y complejo. Incluso si sale limpia de una planta potabilizadora, el líquido atraviesa kilómetros de tuberías antes de llegar a la llave de una cocina o baño.

En muchos casos, los hogares cuentan con tinacos o cisternas donde el agua permanece almacenada durante días. Si estos depósitos no se limpian con regularidad, pueden convertirse en un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos.

Los expertos también señalan que factores como cortes de suministro, baja presión o reparaciones en la red pueden permitir la entrada de sedimentos o bacterias en el sistema.

“El agua puede salir tratada de la planta, pero su calidad puede cambiar durante el transporte y almacenamiento”, señalan especialistas en gestión del agua citados en diversos estudios sanitarios.

RIESGOS PARA LA SALUD AL USARLA EN LA VIDA DIARIA

Utilizar agua contaminada para cocinar o lavarse los dientes puede parecer inofensivo, pero en algunos casos puede provocar problemas digestivos, infecciones o irritaciones.

Los grupos más vulnerables son niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En ellos, incluso una pequeña cantidad de microorganismos puede desencadenar enfermedades.

Entre los posibles efectos se encuentran:

· Diarrea y malestares gastrointestinales

· Infecciones estomacales

· Exposición prolongada a metales pesados

Dato curioso: hervir el agua durante al menos un minuto puede eliminar la mayoría de bacterias y virus, aunque no elimina todos los contaminantes químicos.

A nivel mundial, organizaciones de salud estiman que millones de casos de enfermedades gastrointestinales están relacionados con el consumo de agua contaminada, lo que mantiene vigente el debate sobre la seguridad del agua doméstica y la importancia de su vigilancia constante.