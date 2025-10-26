¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1?

La emoción por el Gran Circo ha llegado a México con la edición del Gran Premio 2025 de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El circuito mexicano en la Ciudad de México será clave para definir el campeonato de pilotos en la recta final de la temporada en el tercer día del Gran Premio de México. Lando Norris, de McLaren, partirá desde la pole position, seguido por los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en la cuarta posición saldrá George Russell, de Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull, quien buscará remontar desde la quinta posición en una pista donde ha ganado cinco veces. TE PUEDE INTERESAR: Gran Premio de México 2025: fechas, horarios y todo lo que debes saber sobre la F1 en CDMX

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ? Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, los motores de las monoplazas retumbarán en punto de las 14:00 horas. Fecha: domingo 26 de octubre del 2025 Horario: 14:00 horas Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez ¿DÓNDE VER EL GRAN PREMIO DE MÉXICO? La carrera en México de la máxima categoría del deporte motor será transmitido por televisión abierta del Canal 5, al igual que en su plataforma de streaming ViX Premium. Así mismo podrás verlo en Sky Sport y si cuentas con una suscripción también puedes verlo en la plataforma de streaming Fórmula 1: F1 TV. TE PUEDE INTERESAR: Lando Norris sorprende y logra la pole position en el Gran Premio de México 2025

¿QUÉ PILOTOS PARTICIPARÁN? La lista de pilotos corresponde a 20 deportistas de 10 escuderías de todo el mundo: - McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris; - Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli; - Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton; - Red Bull: Max Verstappen y Yuki Tsunoda; - Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz; - Racing Bulls: Liam Lawson e Isack Hadjar; - Aston Martin: Lance Stroll y Fernando Alonso; - Kick Sauber: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto; - Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman; - Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto. El evento marcará también una década desde el regreso de la Fórmula 1 a México. TE PUEDE INTERESAR: Pato O’Ward termina en el sitio 13 en la primera práctica del Gran Premio de México 2025 ¿Y ‘CHECO’ PÉREZ? Por primera vez desde 2016, la parrilla del Gran Premio de México no contará con un piloto mexicano en competencia. Sin embargo, la afición no quedará sin representantes nacionales.