¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1?

    Aspectos de la primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El circuito mexicano en la Ciudad de México será clave para definir el campeonato de pilotos

La emoción por el Gran Circo ha llegado a México con la edición del Gran Premio 2025 de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El circuito mexicano en la Ciudad de México será clave para definir el campeonato de pilotos en la recta final de la temporada en el tercer día del Gran Premio de México.

Lando Norris, de McLaren, partirá desde la pole position, seguido por los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en la cuarta posición saldrá George Russell, de Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull, quien buscará remontar desde la quinta posición en una pista donde ha ganado cinco veces.

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ?

Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, los motores de las monoplazas retumbarán en punto de las 14:00 horas.

Fecha: domingo 26 de octubre del 2025

Horario: 14:00 horas

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

¿DÓNDE VER EL GRAN PREMIO DE MÉXICO?

La carrera en México de la máxima categoría del deporte motor será transmitido por televisión abierta del Canal 5, al igual que en su plataforma de streaming ViX Premium. Así mismo podrás verlo en Sky Sport y si cuentas con una suscripción también puedes verlo en la plataforma de streaming Fórmula 1: F1 TV.

¿QUÉ PILOTOS PARTICIPARÁN?

La lista de pilotos corresponde a 20 deportistas de 10 escuderías de todo el mundo:

- McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris;

- Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli;

- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton;

- Red Bull: Max Verstappen y Yuki Tsunoda;

- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz;

- Racing Bulls: Liam Lawson e Isack Hadjar;

- Aston Martin: Lance Stroll y Fernando Alonso;

- Kick Sauber: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto;

- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman;

- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El evento marcará también una década desde el regreso de la Fórmula 1 a México.

¿Y ‘CHECO’ PÉREZ?

Por primera vez desde 2016, la parrilla del Gran Premio de México no contará con un piloto mexicano en competencia. Sin embargo, la afición no quedará sin representantes nacionales.

Sergio “Checo” Pérez volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez en un nuevo rol como embajador oficial del Gran Premio. Aunque el tapatío se encuentra sin escudería esta temporada, participa en diversas actividades con los aficionados, conferencias y sesiones de autógrafos durante todo el fin de semana.

Pérez aprovechará su presencia para mantener el contacto con su público y promover su regreso a la Fórmula 1 en 2026, cuando se una al equipo Cadillac, compartiendo garaje con Valtteri Bottas.

(Con información de Corin Zuñiga | VANGUARDIA)

