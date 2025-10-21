Checo Pérez y Cadillac: Carlos Slim Domit asegura que piloto mexicano no tiene nada que demostrar

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 en 2026 marcará un nuevo capítulo en su carrera, esta vez al frente del nuevo equipo Cadillac-TWG Motorsports, que hará su debut en la máxima categoría. El piloto mexicano compartirá alineación con Valtteri Bottas, formando parte de la primera dupla en la historia de la escudería estadounidense.

Sobre este anuncio, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil y uno de los principales impulsores del automovilismo mexicano, afirmó que Pérez Mendoza no tiene ya nada que probar. En entrevista para el podcast Fórmula de 2, conducido por Ramón Barrenechea y Diana Goenaga, el empresario consideró que el nuevo desafío representa una oportunidad para consolidar su experiencia y liderazgo.

“Checo fue subcampeón del mundo y bicampeón de constructores. No tiene nada que demostrar. Su reto ahora es construir un equipo y llevarlo al desarrollo. Es un líder natural, y eso es lo que Cadillac necesitaba para empezar con fuerza”, señaló Slim Domit.