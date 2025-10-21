Checo Pérez y Cadillac: Carlos Slim Domit asegura que piloto mexicano no tiene nada que demostrar
El empresario aseguró que el proyecto representará un reto importante, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje para el piloto mexicano
El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 en 2026 marcará un nuevo capítulo en su carrera, esta vez al frente del nuevo equipo Cadillac-TWG Motorsports, que hará su debut en la máxima categoría. El piloto mexicano compartirá alineación con Valtteri Bottas, formando parte de la primera dupla en la historia de la escudería estadounidense.
Sobre este anuncio, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil y uno de los principales impulsores del automovilismo mexicano, afirmó que Pérez Mendoza no tiene ya nada que probar. En entrevista para el podcast Fórmula de 2, conducido por Ramón Barrenechea y Diana Goenaga, el empresario consideró que el nuevo desafío representa una oportunidad para consolidar su experiencia y liderazgo.
“Checo fue subcampeón del mundo y bicampeón de constructores. No tiene nada que demostrar. Su reto ahora es construir un equipo y llevarlo al desarrollo. Es un líder natural, y eso es lo que Cadillac necesitaba para empezar con fuerza”, señaló Slim Domit.
El empresario explicó que la decisión del tapatío de unirse al nuevo equipo responde al deseo de enfrentar un proyecto que lo motive. “Checo siempre ha tomado decisiones inesperadas, pero que terminan abriéndole oportunidades. Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete”, agregó.
Asimismo, aclaró que los acuerdos comerciales no influyeron en la contratación del expiloto de Red Bull Racing. “El interés fue 100% por él, no por los patrocinadores. Primero cerraron los acuerdos técnicos y luego buscaron al piloto ideal. Y ese piloto era Checo Pérez”, comentó.
Sobre el proceso de negociación, Slim Domit destacó la buena relación entre Pérez y Dan Towriss, responsable del proyecto de TWG Motorsports. “La negociación fluyó fácil. Dan es alguien muy apasionado, quiere hacer cosas grandes y se entiende con Checo desde hace años”, dijo.
Finalmente, el empresario consideró que el piloto tapatío enfrentará un desafío complejo, pero necesario. “Será una curva de aprendizaje difícil, con frustraciones y momentos duros, pero el entusiasmo está. Este es el tipo de proyecto que puede sorprender al mundo si se mantiene el compromiso y la constancia”, concluyó.