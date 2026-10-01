El misterioso Hombre Pájaro fue herido en Saltillo; ex guardia de seguridad cuenta aterrador relato

Este taxista, un adulto mayor de trato amable, comenzó hablando sobre su perra, una fiel compañera que había recogido de cachorra y de quien contó, se enamoró de un perrito con el cual se fugó y que ahora tenía una gran camada. Sin embargo, el relato verdaderamente impactante era otro: el día en que se encontró cara a cara con el Hombre Pájaro, una criatura temida en el norte de México.

Saltillo es una ciudad rica en relatos y leyendas urbanas. A veces, las historias más sorprendentes surgen en los lugares más inesperados. Un simple viaje en taxi puede convertirse en una experiencia inolvidable cuando se escuchan relatos que desafían la lógica. Así fue como un taxista compartió una historia que estremece a cualquiera: el avistamiento del Hombre Pájaro .

El Hombre Pájaro , también conocido como el Hombre Polilla , es una entidad legendaria avistada en México y Estados Unidos. Se le describe como una figura humanoide con grandes alas membranosas, ojos brillantes y una presencia inquietante. Su aparición suele estar relacionada con presagios de desastres o sucesos trágicos.

Cuando logró incorporarse, vio una figura espeluznant e: una criatura humanoide, de piel oscura y con enormes alas de más de dos metros de envergadura. “Eran alas como de murciélago” , relató el testigo, aún con el recuerdo grabado en su mente.

Mientras avanzaba en su patrullaje, el perro se colocó entre sus piernas temblando de miedo. En ese momento, un fuerte aleteo resonó sobre su cabeza. Felipe huyó despavorido y el guardia cayó al suelo mientras disparaba su arma por reflejo.

Continuando con el relato, el taxista contó que hace tiempo trabajaba como guardia de seguridad en la residencia de un importante político de Coahuila. Durante una de sus rondas nocturnas, notó que uno de los perros de su patrón, un dóberman llamado Felipe, se mostraba extremadamente inquieto. El animal se movía de un lado a otro, como si percibiera un peligro inminente.

Ciertas historias lo vinculan con eventos como el colapso del Puente Silver en Estados Unidos en 1967, lo que ha llevado a muchos a creer que s u presencia es un mal augurio.

Al notar que la criatura se desplazaba entre los árboles de nogal, el hombre la siguió y logró herirla con otro disparo. En el suelo quedó un rastro de sangre, prueba de que lo que había visto no era un sueño ni una ilusión.

UNA PRUEBA INESPERADA

Intrigado, el hombre recogió una muestra de la sangre para analizarla. Gracias a un familiar laboratorista, logró que un veterinario examinara el fluido. El resultado fue aterrador: “La sangre era de humano, pero mezclada con la de un animal”. Aquella revelación hizo que el taxista considerara la posibilidad de que se tratara de un nahual o del legendario Hombre Pájaro.

Justo al terminar su relato, llegamos a mi destino no sin antes cuestionarme sobre la veracidad del relato. ¿Qué fue exactamente lo que vio aquel hombre aquella noche?

OTROS AVISTAMIENTOS DEL HOMBRE PÁJARO

El testimonio del taxista no es el único. A lo largo de los años, varias personas han reportado avistamientos de una criatura similar en diferentes partes de México y Estados Unidos. Algunos de los relatos más impactantes incluyen:

• En 2009, en Chihuahua, un grupo de campesinos aseguró haber visto una figura oscura con alas enormes sobrevolando los campos.

• En 2010, en Monterrey, se reportó un ser con ojos rojos brillantes en los cerros cercanos.

• En Estados Unidos, se han registrado múltiples avistamientos del Mothman, un ente que presuntamente advirtió sobre el colapso de un puente en 1967.

REALIDAD O LEYENDA: USTED DECIDE

El Hombre Pájaro sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque algunos lo consideran un simple mito, otros creen que su aparición es un mal presagio. En Saltillo, los relatos continúan y, como en tantas leyendas urbanas, la línea entre la fantasía y la realidad es difusa.

Así que la próxima vez que camine por la noche y escuche un aleteo en la oscuridad, tal vez quiera mirar hacia arriba. Nunca se sabe cuándo podría encontrarse cara a cara con el Hombre Pájaro.

‘HOMBRE PÁJARO’ ES VISTO EN MÚZQUIZ, COAHUILA

“Por favor me pueden pasar el número de la policía porque acá por las pilas de Japam nos atacó un animal muy grande...”, este es un fragmento de un mensaje que se viralizó durante el Viernes Santo y Sábado de Gloria en el centro de Coahuila.

El mensaje cobró más fuerza al ser publicado por la edición impresa del medio coahuilense reforzó la teoría de la tendencia de conversación de decenas de ciudadanos.

Medios Digitales al norte de Coahuila atribuyeron el ‘ataque’ a la leyenda del Hombre Pájaro. “Un animal muy grande no atacó cerca de las pilas de JAAPAM, nos rompió el vidrio del carro, ayúdenme con el número, por favor”, se puede leer en el mensaje que circuló en redes sociales.

Vanguardia no ubicó el origen del mensaje, aparentemente se trata de una captura de Whatsapp, sin embargo, en días recientes a nivel nacional resurgió la leyenda en otras partes del país como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo a Meta (Facebook), en los últimos tres días, es decir a partir del 27 de marzo se han generado 219 post por parte de páginas oficiales de Medios, así como de páginas particulares y personas, atribuyendo al tema.

Tan solo en Coahuila, publicaciones relacionadas han provocado cerca de 8 mil reacciones, lo que ha dado fuerza a la leyenda del también conocido como “Hombre Polilla”, a quien también relacionan con desastres naturales, aunque se tratan de leyendas populares y no de información verificada.

En diversas publicaciones se puede leer que el avistamiento habría ocurrido en Castaños, mientras otros señalan que fue en Múzquiz, especificando la zona de las pilas mencionadas en el mensaje que se viralizó, el lugar al que refieren se ubica en la Junta Administradora del Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz.

EL HOMBRE PÁJARO ES VISTO EN ARTEAGA, COAHUILA

En 2021, una movilización de las autoridades de la Fiscalía, de Seguridad Pública y de Protección Civil fue el resultado de un reporte que se recibió a través de línea de emergencias 911 a causa del avistamiento de un hombre pájaro en la comunidad de Bella Unión, en Arteaga.

Las autoridades respondieron al reporte, acudiendo al lugar a verificar la presencia de la criatura con extrañas características pero al llegar a la zona, se advirtió de la sola presencia de un hombre de alrededor de 60 años que había hecho el reporte.

Al indagar con las autoridades de seguridad de la región, se mencionó que esta misma denuncia se ha hecho en repetidas ocasiones por esta misma persona que es vecina de la pequeña comunidad, en Bella Unión.

La preocupación de las autoridades radica en que el hombre de 60 años abusa en el consumo de alcohol y otras sustancias que se desconocen, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la visión del hombre pájaro forma parte de algunas alucinaciones en medio de un trance, a decir del director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez Mata.

“Con eso ya tenemos más de ocho días, el reporte no se hizo directamente a Protección Civil de Arteaga si no que una persona hace un reporte al teléfono de emergencias 911 en lo cual se acercaron varias corporaciones, nosotros fuimos los primeros, llegaron también personas de la Fiscalía y otras corporaciones pero en realidad es una persona que en momentos, yo siento que no está en sus cinco sentidos” advirtió.

Martínez Mata informó que se pudo verificar que el hombre toma alcohol y posiblemente, consume algunas otras sustancias prohibidas que lo hacen salirse de sí mismo.

“En donde está la corporación de nosotros, aquí enfrente está el cerro, ahí hay un camino hacia arriba, son pequeñas propiedades, no tengo el nombre específico, ahí tiene su casa él, tiene ahí dos o tres animalitos, se dedica a cuidarlos; él hizo ese llamado y se sabe que estaba alcoholizado, empieza a decirnos, a hablar que vio un hombre pájaro, que baja a tomar agua y se resguarda en una cueva, pero no, nada que ver, yo siento que usa otras sustancias además del alcohol”, expuso.

Por otro lado, al cuestionar al departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado para conocer el día exacto en que ocurrió la movilización, se nos comunicó que las cuadrillas que atienden reportes y denuncias no tenían registro de la visita al lugar por lo que se consideró que no se contaba con la seriedad de un tema de seguridad y fue la razón por la que se omitió el registro de información correspondiente a lo que ocurrió en Bella Unión.

NUEVO LEÓN Y EL AVISTAMIENTO DEL HOMBRE POLILLA

Cuentan que en los años 80, residentes de Monterrey reportaron varios avistamientos de una enorme criatura voladora con forma de pájaro, pero también con cierto cuerpo de aspecto humanoide y al que denominaron Hombre Pájaro, también llamado Hombre Polilla en los Estados Unidos.

El hombre pájaro ha sido un personaje popular que aparece en el imaginario colectivo en registros que datan del año 1877 en el municipio de Marín, donde los lugareños dijeron haberlo visto volar sobre la iglesia y tres años después también se reportó la figura de un hombre alado en la localidad vecina de Higueras.

El 11 de julio de 1908 un hombre que caminaba por el paraje montañoso La Huasteca, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey cuenta que observó la huella de pie de un ser humano; al tiempo, su perro empezó a ladrar de forma extraña y tras arrojar Don Pantaleón una piedra hacía unos matorrales donde se dirigían los ladridos del can, escuchó el ruido de alas y una figura grande y oscura que volaba.

Otro avistamiento registrado es el de Adry Gaytán, quien publicó una fotografía en dónde fue captada una figura suspendida en el aire.

La figura de lo que pareciera un hombre con alas apareció, según Gaytán, cuando le tomó una fotografía a su papá en la cueva de Los Murciélagos en el municipio de Santiago en abril de 2018.