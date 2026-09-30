Aprueba ahora Senado ‘Ley Antimemes’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aprueba ahora Senado ‘Ley Antimemes’
    Aliados de la 4T sostuvieron que no existe riesgo a la libertad de expresión de los mexicanos con la ley. CUARTOSCURO

Senadores de bancadas de oposición acusan que ley que castiga con hasta 5 años de cárcel parodias con identidad del gobierno pone en riesgo libertad de expresión

La bancada de Morena empujó en el Senado de la República la cuestionada “Ley Antimemes” que castiga con cárcel de hasta cinco años a quien promueva parodias con la identidad gráfica del Gobierno.

Las bancadas opositoras coincidieron en advertir que se pone en riesgo la libertad de expresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/grecia-quiroz-se-defiende-ante-posible-arresto-por-no-entregar-dispositivos-de-carlos-manzo-es-solo-un-celular-OI23818767

“Hay que tener mucha imaginación y poca vergüenza para salir a decirle al pueblo que esta reforma prohibirá el humor. ¡Es que dan pena! Mienten. Esta ley no persigue ni la sátira ni la parodia”, reviró la morenista Malú Mícher.

“Si van a encarcelar a quien se burle del Gobierno, pues van a tener que encarcelar a medio México”, reviró la panista Mayuli Latifa.

La senadora quintanarroense desplegó en el piso una manta que rezaba: “Criticar al Gobierno = Cárcel”.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales afirmó que, en un régimen democrático, “el poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Una sociedad libre no se construye protegiendo al Gobierno de memes y de parodias”.

“Por el contrario, se construye garantizándoles a los ciudadanos su libertad de expresión frente a cualquier intento de censura. No a la cárcel y a los memes y a las parodias, no a la cárcel a quien elaboran estas figuras como medio de comunicación”.

Por el PAN, la senadora Guadalupe Murguía advirtió que “la libertad de expresión se pone en riesgo cada vez que la crítica molesta e incomoda al Gobierno en turno. Pero la libertad de expresión es un derecho que tenemos los ciudadanos y no puede quedar a conveniencia política de un Gobierno en turno o una interpretación a modo de un tipo penal”.

“Es por eso que votamos en contra de este dictamen y creemos que es derecho de todos los mexicanos poderse expresar libremente”.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde Ecologista, aseguró que la Oposición mentía al advertir que se pondrá en riesgo la libertad de expresión.

“Estamos hablando de actos de comercio, no del derecho a la opinión”, repuso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
Libertad De Expresión

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
PRI y Morena: maestro y alumno

PRI y Morena: maestro y alumno
true

Empieza la noche oscura para los López

Claudia Sheinbaum señaló que la FGR no tiene conocimiento de una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, luego de un reportaje de The New York Times.

Sheinbaum desestima reportaje de The New York Times contra Andy López Beltrán; FGR no lo investiga
La Semarnat reportó decomisos y liberaciones de ejemplares como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de flora y fauna.

Tráfico de especies silvestres en México en el Top 3, solo detrás de armas y drogas, revela Medio Ambiente
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima el Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h
Carl’s Jr. celebra 35 años en México con Famous Star con Queso a $35 este 30 de septiembre

Carl’s Jr. celebra 35 años en México con hamburguesa a $35 este 30 de septiembre
Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años. Conoce la trayectoria del exboxeador, político, empresario y figura televisiva mexicana.

Fallece Jorge Kahwagi Macari, ex boxeador, político y ex concursante de Big Brother VIP
Jorge Kahwagi disputó su último combate profesional en 2015 ante Ramón Olivas en Filipinas y cerró su carrera invicto con 12 victorias por nocaut.

¿Cuál fue la última pelea de Jorge Kahwagi? Así terminó su polémico récord invicto en el boxeo