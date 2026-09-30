Efecto Tesla disparó hasta 50% terrenos en Saltillo en solo tres años

En los últimos tres años, desde que se anunció la llegada de una gigafábrica de Tesla a Santa Catarina hasta 2026, los precios de la tierra han registrado un incremento de hasta 50%, consideró el expresidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Raúl José Garza de la Peña. Coincidió con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en que los precios de los terrenos se han elevado entre 15 y 20% este año. Sin embargo, añadió que a este aumento debe sumarse el encarecimiento que provocó el anuncio de la planta de Tesla, que por sí solo elevó los precios alrededor de 30%.

Explicó que, posteriormente, se registraron los incrementos habituales del mercado, por lo que la suma de la especulación generada por Tesla y las alzas de este año arroja un incremento acumulado de aproximadamente 50%. “Cuando fue lo de Tesla se dispararon mucho los precios y después, como ya no se concretó, siguieron los incrementos normales, pero el año pasado y este volvieron a aumentar mucho más que la inflación”, aseguró.

Como ejemplo, señaló que si el metro cuadrado de un terreno costaba mil pesos, con el anuncio de Tesla subió a mil 300 pesos. A esta última cantidad habría que agregarle otro 20% por el incremento de este año, por lo que, entre un periodo y otro, en algunas zonas el costo de la tierra prácticamente se ha duplicado. Garza de la Peña indicó que, aunque el precio de los terrenos comenzó a elevarse desde la especulación por la llegada de Tesla, los aumentos han continuado y esa es la realidad del mercado. Actualmente, los principales factores que influyen son la oferta y la demanda, además de la poca disponibilidad de tierra, que se encuentra principalmente en manos de grandes desarrolladores.

Comentó que una de las zonas donde resulta más difícil encontrar terrenos es el norte de Saltillo, debido a que la ciudad prácticamente agotó sus reservas en esa área. Hacia el norte se encuentra Ramos Arizpe y al oriente, Arteaga, por lo que las principales posibilidades de expansión de Saltillo están en el sur y poniente, aunque el mayor poder adquisitivo se concentra en el norte.

No obstante, descartó que exista una disminución en los precios, al considerar que la tierra es uno de los pocos bienes que difícilmente pierden valor, salvo que ocurra un colapso económico, escenario que no se prevé para la Región Sureste.

Estimó que los precios continuarán al alza y que la expectativa es que los incrementos sean más moderados. Finalmente, comentó que, de acuerdo con su experiencia en el desarrollo de fraccionamientos, los compradores suelen adquirir primero el terreno y, una vez que terminan de pagarlo, solicitan créditos para concluir la construcción de sus viviendas, debido a que no cuentan con suficiente liquidez para cubrir de contado el costo total de los inmuebles.