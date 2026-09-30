Padres barren a Cubs y van contra Brewers en la Serie Divisional de MLB

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    Padres barren a Cubs y van contra Brewers en la Serie Divisional de MLB
    Los Padres de San Diego eliminaron en dos juegos a los Cubs y avanzaron a la Serie Divisional, donde enfrentarán a Milwaukee. FOTO: AP

San Diego volvió a dominar desde el montículo y liquidó la serie en dos juegos; ahora tendrá enfrente al mejor equipo de la temporada regular

Los Padres de San Diego sellaron su boleto a la Serie Divisional al vencer 4-1 a los Cubs de Chicago en el Juego 2 de la Ronda de Comodines, resultado con el que completaron la barrida 2-0 en Petco Park y ahora se medirán a los Brewers de Milwaukee.

San Diego volvió a apoyarse en su pitcheo y en una ofensiva oportuna. Xander Bogaerts abrió la cuenta en la segunda entrada con un sencillo productor y Ethan Salas amplió la ventaja con elevado de sacrificio para poner el 2-0. Chicago descontó en la cuarta con imparable de Nico Hoerner que llevó al plato a Seiya Suzuki, pero la respuesta fue inmediata.

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En la parte baja del mismo episodio, Gavin Sheets entró como bateador emergente y conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho, llevándose por delante a Bogaerts para colocar el 4-1 definitivo. El batazo frenó la reacción de los Cubs y encendió a la afición.

El cuerpo de lanzadores de los Padres volvió a marcar diferencia. Cinco pitchers se combinaron para limitar a Chicago a cinco imparables, después de que en el primer encuentro Michael King encabezara una blanqueada de 8-0. En total, los Cubs apenas lograron una carrera y ocho hits en 18 entradas de la serie.

La noche también dejó un registro histórico para Ethan Salas, quien se convirtió en el catcher más joven en disputar un juego de Postemporada en MLB y además produjo una de las cuatro carreras de San Diego.

Con la barrida, los Padres cobraron revancha de 2025, cuando Chicago los eliminó en tres juegos en la misma Ronda de Comodines. San Diego consiguió así su quinta victoria en una serie de Playoffs en los últimos siete años.

El siguiente reto será Milwaukee, que terminó con el mejor récord de MLB, 103-59, y tendrá ventaja de local. El Juego 1 será el sábado 3 de octubre en American Family Field. San Diego llega con un antecedente favorable: ganó cuatro de los seis enfrentamientos de temporada regular ante los Brewers, incluida una barrida de tres juegos en Petco Park durante agosto.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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