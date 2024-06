Elon Musk revela que es padre por doceava vez: ¿Quiénes son sus hijos y sus madres?

Recientemente, el magnate sudafricano Elon Musk, conocido por ser el fundador de Tesla y SpaceX, reveló que se convirtió en padre por doceava vez. La madre de su hijo es Shivon Zilis, una ejecutiva de 38 años especializada en inteligencia artificial que trabaja para Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Musk. Zilis y Musk ya tienen otros dos hijos juntos, nacidos en 2021.

El anuncio se dio a conocer durante una conversación con el medio Page Six. Musk aclaró que el nacimiento de su hijo no fue un secreto, ya que sus familiares y amigos cercanos estaban al tanto. “Lo del ‘padre en secreto’ es falso. Todos nuestros amigos y familiares lo saben. La falta de un comunicado de prensa, lo cual sería extraño, no significa ‘secreto’”, explicó Musk, añadiendo que el bebé nació a comienzos de año.

