¿En qué consiste el nuevo apoyo para las familias afectadas por inundaciones?

Una semana después de que las intensas lluvias provocaron inundaciones en cinco estados de la República Mexicana, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que hasta la fecha se han censado 70 mil 445 viviendas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, a través del censo casa por casa. Por lo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció los montos de los apoyos económicos que estarán repartiendo a los más afectados, personas que se quedaron sin hogar o sin trabajo, por deslaves e inundaciones. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Bienestar fechas para entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias

¿QUIÉN PODRÁ RECIBIRLOS? Se implementará el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias que consiste en la entrega de apoyos económicos a los damnificados de los estados ya mencionados. - El primer apoyo económico de 20 mil pesos por vivienda censada se entregará del 22 al 29 de octubre en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; junto a vales de enseres para la compra de refrigeradores, estufas, colchones vajillas y ventiladores, además de vales de canasta básica. - En Hidalgo, la entrega se realizará del 25 de octubre al 5 de noviembre. Además, cada beneficiario recibirá un vale para enseres domésticos y otro para canasta básica. - Cabe destacar que los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar para hacer los pagos ordenadamente. - Se requiere el talón de censo repartido durante el censo y una identificación oficial con fotografía.

¿CUÁNTO SE DARÁ DE AYUDA ECONÓMICA? Estos irán de ayudas económicas desde los 20 mil pesos a los 100 mil pesos; sin embargo, dependerá de los daños y uso que se les vaya a dar. - Se pagará 25 mil pesos por pérdida media; - Se dará 50 mil por pérdidas mayores; - Y hasta 75 mil por pérdida total. Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (SEDATU) realizará reubicaciones de vivienda en zonas de riesgo a zonas seguras. También recibirán dos vales extras: - Un vale de enseres: Servirá para ser intercambiado por un refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador; - Un vale para canasta básica: Se te darán productos para consumo diario. TE PUEDE INTERESAR: ¡Solo necesitas 100 puntos! Así puedes comprar una casa recuperada del Infonavit MÁS APOYOS Por otro lado, los pagos por locales comerciales dañados o con pérdida de mercancía o con pérdidas estructurales serán de hasta 50 mil pesos. Mientras que el apoyo al campo y ganadería, el pago será entre 50 mil a 100 mil pesos, dependiendo el número de parcelas o hectáreas dañadas o con pérdidas. Montiel anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará 350 pesos para que los alumnos de educación básica afectados por los desastres y puedan recuperar sus materiales escolares. Así como que las unidades clínicas afectadas por la lluvia recibirán pagos de hasta 500 mil pesos adicionales como seguro de reconstrucción y también se invertirá montos de hasta 200 mil pesos para reconstruir escuelas adicionales al seguro de cada plantel.

¿CÓMO OBTENER EL NUEVO APOYO? El apoyo es exclusivamente para las familias afectadas y censadas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, para las labores de limpieza y reconstrucción. Los censos sirve para registrar casa por casa los daños por lluvias torrenciales en vivienda, mobiliario, y daños en la agricultura, ganadería, pesca y comercios dentro de viviendas. Aunque la mayoría de los censos fueron realizados, todavía faltan zonas afectadas, por lo que antes de entregar el dinero, primero debe ser incluido a través de los Servidores de la Nación: - Visita de Servidores de la Nación para censo casa por casa; - Se realizará registro por vivienda; - Se entregará un comprobante del registro. ¡Guárdalo! Servirá para recibir los apoyos; - Se colocará etiqueta de vivienda censada Cuando vayan a realizar el censo, llenarán un formato para registrar datos personales y de propiedad: - Datos personales. Toma en cuenta tener a la mano identificación oficial con fotografía y CURP; - Integrantes de la familia; - Daños o pérdidas; - Daños en vivienda; - Servicios de la vivienda; - Daños en mobiliarios y artículos del hogar; - Daños en agricultura y pesca; - Daños en locales comerciales; - Datos y propiedad del inmueble.